Житель Кузбасса шумовкой сломал обе руки «слишком спокойной» жене

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Кемерово, 3 июля. Житель Кузбасса избил свою жену металлической шумовкой и сломал ей обе руки за то, что она стала слишком спокойной и уравновешенной.

33-летнего жителя города Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе начали сильно раздражать спокойствие и уравновешенность его супруги: женщина принимала успокоительные и практически никак не реагировала на то, что ее муж приходил домой пьяным. Тогда мужчина схватил металлическую шумовку и начал избивать супругу. В итоге он сломал женщине обе руки, сообщает iReactor.

Избив женщину, муж внезапно проявил заботу и вызвал ей скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшей переломы обеих рук и заявили о произошедшем в полицию.

Примечательно, что уже находясь под следствием, житель Кузбасса грозился зарезать свою супругу.

В отношении него возбуждено сразу два уголовных дела — об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.