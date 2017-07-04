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Химическая реакция: США толкают террористов на провокации в Сирии
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    Химическая реакция: США толкают террористов на провокации в Сирии

    19:39  4 Июля 2017
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    Химическая реакция: США толкают террористов на провокации в Сирии

    США своими, мягко говоря, непродуманными действиями, возможно даже сами того не желая, спровоцировали «пандемию» химатак в Сирии. Напомним, что США, обвинив официальный Дамаск в подготовке атаки с применением химического оружия, отказались предоставлять доказательства и проводить расследование, как к тому призывала Россия. Параллельно с этими голословными заявлениями по всем фронтам информационной войны против Башара Асада готовилась пропагандистская база, которая оправдала бы в глазах мирового сообщества любые военные действия Соединенных Штатов на территории Сирии. Вот только ситуацией поспешили воспользоваться террористы.

    1 июля союзники террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) «Файлак ар-Рахман», приняв на вооружение методику Соединенных Штатов, через оппозиционные СМИ распространили информацию о том, что проправительственные силы применили против них химоружие в Восточной Гуте.

    Сообщалось, что якобы в результате применения хлора в населенном пункте Айн-Тарма погибло 30 террористов. Однако офицеры Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики опровергли информацию о применении химического оружия в этом районе.

    Буквально на следующий день появились сообщения о подготовке уже не постановочной, а реальной химатаки террористами «Джебхат ан-Нусра». По информации неназванный военно-дипломатического источника приготовления ведутся в провинции Идлиб, на складе в населенном пункте аль-Магар. Целью боевиков станут Хан-Шейхун и Кефрайя. И хотя нет никаких доказательств, что террористами в данном случае руководят непосредственно США, Вашингтон обязательно обвинит в любой  химатаке правительство Башара Асада, чем развяжет себе руки на территории Сирии.

     

    Химическая реакция: США толкают террористов на провокации в Сирии

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что оружие массового поражение — это всего лишь предлог, позволяющий Соединенным Штатам нести свое понимание «демократии» и «соблюдения прав человека» на штыках в любое другое государство, которое посчитают нужным. Достаточно вспомнить Колина Пауэлла, который помахал пробиркой и превратил Ирак в средневековую страну.

    «На сегодняшний день администрация Дональда Трампа готова взять на себя ответственность по оттеснению коалиции Ирана, России и Турции, возглавив процесс завершающего акта сирийского конфликта. Потому сейчас идет переброска военнослужащих Соединенных Штатов Америки и соответствующего активно воздействующего по площадям вооружения: ракетных установок и артиллерии. Все это для того, чтобы обеспечить себе раздел территории и контроль над ней, с последующей за этим смены власти Башара Асада».

    Таким образом, обвинение в применении химического оружия позволяет США спокойно наводить тот порядок, который они считают нужным.

    «На сегодняшний день, уже апробировав удар по Шайрату, Соединенные Штаты Америки выбивают себе политическую индульгенцию во всем мире на то, что они готовы применить против правительственных войск САР всю мощь США и вооруженных группировок, которые находятся в Сирии, с определенной целью — навести там порядок так, как его понимают американцы».

    Химическая реакция: США толкают террористов на провокации в Сирии

    Эксперт обращает внимание, что у правительственных войск нет химического оружия:

    «Об этом знают и американцы, которые в свое время даже благодарили Россию за помощь в вывозке химического оружия. Но в средствах массовой информации забыли об этом и теперь накручивают информационный вал, связанный с тем, что правительственные войска готовы применить химическое оружие и за это должны быть наказаны».

    Наш собеседник отметил, что террористы используют эту неразбериху, непостоянство и непоследовательность Соединенных Штатов - особенно учитывая, что они, в отличие от сирийского правительства, сохранили богатый арсенал поражающих газов.

    «У террористов, в отличие от Асада, осталось химическое оружие, потому что они контролировали те районы, где находились склады. Они его применяли в Ираке и теперь готовы применить в любой точке Сирии. Вот почему сегодня весь мир в ожидании, где и когда США нанесут удар по Сирии. А то, что средства массовой информации будут трубить о наказании Башара Асада за применение химического оружия правительственными войсками, ни у кого сомнения нет».

    Химическая реакция: США толкают террористов на провокации в Сирии

    Андрей Кошкин подчеркнул, что, кроме прочего, между  специальными подразделениями Соединенных Штатов Америки и террористами имеется достаточно прочная связь:

    «Когда наносятся удары по войскам Сирийской Арабской Республики, сразу активизируются действия боевиков. Такая активизация может быть объяснена довольно плотным информированием и довольно высокой степенью координаций усилий. Нет особых причин для сомнения в том, что США находятся в определенном сговоре с террористами. США создают такую систему сдержек и противовесов в Сирии, чтобы сместить нынешнее правительство Башара Асада и заменить его на проамериканский режим, как они это сделали в Ираке».

    Эксперт резюмирует, что у Вашингтона не было и  нет никаких доказательств применения и подготовки химического оружия Башаром Асадом, потому что они Вашингтону  не нужны:

    «Террористы сейчас могут спокойно применять химическое оружие — США все спишет на правительственные войска Сирии».  

    Автор: Никита Расторгуев
    #дональд трамп #россия #сша #сирия #трамп #башар асад #идлиб #джебхат ан-нусра #химоружие #восточная гута #провокация #химатака #хан-шейхун #файлак ар-рахман
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