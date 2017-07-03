Утонувшие под Челябинском дети отмечали выпускной

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Челябинск, 3 июля. Утонувшие в минувшее воскресенье в озере Максим дети праздновали выпускной дочери арендатора этого водоема. Отец выпускницы принял решение отметить знаковое событие.

Позже мужчина решил прокатить детей на весельной алюминиевой лодке, но проплыв всего 50 метров, лодка внезапно пошла ко дну. Дети стали кричать и звать на помощь, а находившиеся на берегу гости бросились на помощь, сообщает РЕН ТВ.

Как выяснилось позже, плавательное средство принадлежало арендатору водоема, местному бизнесмену, однако права управлять подобными судами у мужчины не оказалось.

Помимо этого, на борту шлюпки было девять человек, что значительно превышало грузоподъемность лодки, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее Следственный комитет России по региону подтвердил, что жертвами ЧП стали семь человек.