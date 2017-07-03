Чаплин предрек гибель России после выхода фильма «Матильда»
Москва, 3 июля. Протоиерей Всеволод Чаплин выступил за запрет показа фильма Алексея Учителя «Матильда». По его мнению, если лента доберется до кинотеатров, то Россия расплатится за это самым чудовищным образом.
Протоирей выложил на своем канале в YouTube ролик, в котором описывает губительные последствия для россиян выхода «Матильды». Чаплин считает, что «Россия погибнет», если фильм не запретят. Более того, по его мнению, «это будет справедливо в очах Божьих».
«За это ритуальное новое цареубийство Россия будет страдать чудовищным образом, расплатится всем своим населением, — отмечает автор видеоролика.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что российские священники на полгода отлучают прихожан от причастия за просмотр «Матильды». При этом производство фильма было завершено только 12 июня, а в прокат он выйдет 26 октября.