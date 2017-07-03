Шнуров сыграет серьезного бизнесмена в лирической комедии «Я худею»

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Москва, 3 июля. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров исполнит роль бизнесмена и отца главной героини в лирической комедии режиссера Алексея Нужного «Я худею». Об этом сообщила пресс-служба фильма.

Саша Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик, Роман Курцын и Сергей Шнуров играют в комедии об испытаниях, выпадающих на роль стремящегося к похудению человека. Главная героиня «Я худею» Аня любить поесть и проводить время со спортсменом Женей. Когда он разрывает с ней отношения из-за полноты, Аня решает сбросить 20 килограммов.

В пресс-службе отмечают, что герой Шнурова — это серьезный бизнесмен, однако в молодости он был «лихим парнем». Как передает РИА Новости, фильм выйдет в прокат в следующем году.