Курортный сбор могут ввести в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 июля. Санкт-Петербург выступил с инициативой включения в число регионов, участвующих в эксперименте с курортным сбором. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по туризму Нана Гвичия.

В конце прошлого месяца Госдума одобрила введение в четырех регионах России — в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крае — курортного сбора, который пойдет на совершенствование туристической инфраструктуры. Пока эта мера действует в качестве эксперимента, однако если он покажет себя удачным, курортный сбор будет действовать постоянно. Сумма сбора не может превышать 100 рублей с одного человека в сутки, сообщало URA.Ru.

Петербург может присоединиться к эксперименту. Как полагают в Смольном, это должно оказать положительное влияние на развитие туристической отрасли города.

«Однако закон, по нашему мнению, не до конца доработан. Например, сейчас в нем не четко прописано, какие учреждения будут собирать этот курортный сбор», — отметила Гвичия, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Так, зампред комитета предложила установить разные тарифы для «высокого» и «низкого» сезонов.