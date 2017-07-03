Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Десятки рейсов задержаны и отменены в Москве
Технологии
Ученые создали компьютерное «казино» для улучшения памяти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые создали компьютерное «казино» для улучшения памяти

    15:06  3 Июля 2017
    66

    Ученые создали компьютерное «казино» для улучшения памяти

    Кембридж, 3 июля. Исследователи из Кембриджского университета разработали мобильное приложение, способное помочь людям, страдающим сильным ухудшением памяти из-за возраста. Для того, чтобы преодолеть важный барьер, который встает на пути старающихся улучшить свою память стариков — скуку — ученые превратили приложение для тренировки памяти в «казино» с виртуальными монетками.

    Суть игры заключается в том, чтобы связывать определенные геометрические модели с соответствующими им локациями. Если ответы правильные, игрок «зарабатывает» виртуальные деньги, а сложность игры повышается.

    Ученые создали компьютерное «казино» для улучшения памяти

    Для того, чтобы проверить, как эта влияет на пациентов, врачи выбрали 42 пациентов со старческими когнитивными расстройствами, которые были разделены на две группы: одна группа пожилых людей играла в «казино» и посещала врачей, а другая лишь проходила обычные медицинские процедуры. Результаты оказались вполне наглядные — старики, игравшие в геометрическую игру «на деньги», на треть лучше выполняли поставленные перед ними задания.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
    4044

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин обсудил с членами Совбеза Сирию и подготовку встречи в Астане — Песков

        15:00 3 Июля 2017 137
        Читать
        14:39
        Сегодня

        Сирия: Дамаск предупредил США об ответных действиях в случае новой агрессии
        14:04
        Сегодня

        Песков назвал возможную причину оттока капитала из России
        13:08
        Сегодня

        Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле
        12:33
        Сегодня

        НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка
        11:42
        Сегодня

        СК подтвердил гибель семи человек на озере в Челябинской области

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1724

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1755

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8839

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2904

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2317
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

        Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

        13:29   3 Июля 2017
        337
        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        11:31   3 Июля 2017
        468
        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        10:56   3 Июля 2017
        546
        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        10:55   3 Июля 2017
        182