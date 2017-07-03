Ученые создали компьютерное «казино» для улучшения памяти
Кембридж, 3 июля. Исследователи из Кембриджского университета разработали мобильное приложение, способное помочь людям, страдающим сильным ухудшением памяти из-за возраста. Для того, чтобы преодолеть важный барьер, который встает на пути старающихся улучшить свою память стариков — скуку — ученые превратили приложение для тренировки памяти в «казино» с виртуальными монетками.
Суть игры заключается в том, чтобы связывать определенные геометрические модели с соответствующими им локациями. Если ответы правильные, игрок «зарабатывает» виртуальные деньги, а сложность игры повышается.
Для того, чтобы проверить, как эта влияет на пациентов, врачи выбрали 42 пациентов со старческими когнитивными расстройствами, которые были разделены на две группы: одна группа пожилых людей играла в «казино» и посещала врачей, а другая лишь проходила обычные медицинские процедуры. Результаты оказались вполне наглядные — старики, игравшие в геометрическую игру «на деньги», на треть лучше выполняли поставленные перед ними задания.