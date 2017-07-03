Донбасс: разведка ДНР обнаружила самоходную артиллерию ВСУ под Горловкой

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Донецк, 3 июня. Украинские силовики продолжают формировать ударную группировку в на линии соприкосновения, готовясь к масштабным боевым действиям в Донбассе. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, украинские силовики разместили десять самоходных артиллерийских установок «Акация» в населенном пункте Клиновое в районе Горловки. Кроме того, была зафиксирована доставка боеприпасов на позиции украинских САУ.

Также разведка ДНР зафиксировала переброску 30 единиц военной техники ВСУ в подконтрольный украинским силовикам Артемовск. Басурин напомнил, что за минувшую ночь украинские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики 123 мины и снаряда.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела о применении запрещенных методов ведения войны на Украине. По данным ведомства, украинские силовики, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц, 9, 18,19 и 23 июня обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой народной республики, в результате чего погибли двое мирных жителей, передает телеканал «360».