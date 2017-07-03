Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Десятки рейсов задержаны и отменены в Москве
Политика
Новости США: американцы требуют вынести Трампу импичмент, сексизм и зарплаты в Белом доме
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новости США: американцы требуют вынести Трампу импичмент, сексизм и зарплаты в Белом доме

    14:42  3 Июля 2017
    70

    Новости США: американцы требуют вынести Трампу импичмент, сексизм и зарплаты сотрудников Белого дома

    США, 3 июля. Женщинам в администрации Белого дома платят меньше, чем мужчинам, накануне Дня независимости США в Америке прошли протесты с требованием вынести импичмент Дональду Трампу, детям из Афганистана отказали в американских визах, и они не попали на фестиваль робототехники.

    Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Сексистская Америка

    Опубликованы данные о том, какую зарплату получают помощники президента Дональда Трампа, сообщает служба новостей CNN.

    Согласно документу самая большая зарплата у помощника в администрации президента — 180 тысяч долларов в год. Журналисты CNN отмечают, что женщины зарабатывают всего 80 центов от каждого доллара, который зарабатывают мужчины. Средняя зарплата для мужчин составляет 104 тысячи долларов в год, а для женщин – 83,5 тысячи долларов. В целом по стране женщины зарабатывают 82 цента на каждый доллар, зарабатываемый мужчинами.

    Опубликованы данные о том, какую зарплату получают помощники Дональда Трампа

    Самоуправство чиновников

    Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи закрыл для посещения парк и пляж Island Beach State Park, а в СМИ появились его фото с семьей, мирно загорающими на закрытом участке, сообщает articles.nj.com.

    Решение закрыть городские объекты на выходные и День независимости было принято в связи с тем, что законодатели штата не успели принять бюджет в установленные сроки. После того, как в Сети появились фото отдыхающего губернатора, на Кристи обрушился шквал критики.

    Правила авиаперелетов

    Запрет на провоз в ручной клади электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон или смартфон, отменен для Абу-Даби и авиакомпании Etihad, так как они усилили меры безопасности в соответствии с требованиями департамента внутренней безопасности США, сообщает CBS News.

    Соответствие всем мерам безопасности было подтверждено сотрудниками администрации транспортной безопасности.

    Тем временем, как сообщает телеканал Fox News, США настаивают на том, чтобы иностранные аэропорты установили сканеры взрывчатых веществ в течение трех недель.

    Запрет на провоз в ручной клади электронных устройств отменен для Абу-Даби и авиакомпании Etihad

    Twitter защищает Трампа

    Администрация Twitter сообщила, что запись Трампа про CNN не нарушает никаких правил социальной сети.

    Телеканал CNN, а также несколько других людей подали жалобу на оскорбительный твит президента в адрес кабельной сети и ее сотрудников и попросили удалить его, а также заблокировать аккаунт президента в связи с неоднократным нарушением правил. Но Twitter не нашел никаких нарушений правил. Ранее Дональд Трамп назвал ведущих CNN «психопатами с низким IQ».

    Twitter защищает Трампа

    Протесты накануне 4th of July

    В воскресенье по всей стране прошли десятки протестов, призывающих к импичменту Трампа, сообщает служба новостей телеканала NBC News.

    За несколько суток до празднования Дня независимости США люди вышли на митинги, чтобы призвать конгресс вынести импичмент президенту Трампу. В Лос-Анджелесе протестующие несли гроб с табличкой «президентство 1789-2017», в других городах люди скандировали: «Чего мы хотим? Импичмент? Когда мы его хотим? Сейчас».

    Убийство на трассе

    В Пенсильвании мужчина застрелил девушку, так как не хотел, чтобы она перестраивалась в его полосу движения, сообщает The Washington Post.

    Дэвид Деспер стоял в пробке, когда в соседнем ряду с ним освободилось место и он решил перестроиться. Одновременно с ним маневр начала 18-летняя девушка. Мужчина был взбешен и выстрелил ей прямо в голову. Он сдался властям около двух часов ночи и был обвинен в убийстве первой и третьей степени.

    Убийство на трассе

    Отказы в визах и миграционный запрет

    Команду из Афганистана, состоящую из шести девочек, не пустили в США для участия в международном конкурсе робототехники, сообщает SBS.

    Причины отказа в визах не разглашаются. Однако, как сообщает информационный интернет-ресурс, их роботы все же отправятся в США. Девочкам пообещали, что найдут кого-то, кто сможет представить их проекты.

    Проблемы глобального потепления

    Скорректированные данные со спутников показывают, что темпы глобального потепления гораздо выше, чем считалось ранее, сообщает британская газета Independent.

    Орбита спутников, летающих вокруг Земли, со временем уменьшается, что оказывает влияние на то, как они воспринимают изменения в температуре. Подкорректировав данные, ученые выяснили, что темп роста средних температур составил 0,174 градуса по Цельсию с 1976 по 2016, а не 0,134, как считалось ранее.

    Орбита спутников, летающих вокруг Земли, со временем уменьшается

    Жилье для малоимущих

    Программа помощи малообеспеченным семьям в покупке жилья создает в городах зоны сегрегации, сообщает The New York Times.

    Чиновники выступили против строительства доступного жилья в районах, где живет богатое белое население, поэтому доступное жилье в основном строится в районах с преимущественно чернокожим населением, что фактически является сегрегацией.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #афганистан #трамп #пентагон #twitter #америка #белый дом #вашингтон #госдеп #нью-йорк #сенат #лос-анджелес #конграссе #день независимсти
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
    4044

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин обсудил с членами Совбеза Сирию и подготовку встречи в Астане — Песков

        15:00 3 Июля 2017 137
        Читать
        14:39
        Сегодня

        Сирия: Дамаск предупредил США об ответных действиях в случае новой агрессии
        14:04
        Сегодня

        Песков назвал возможную причину оттока капитала из России
        13:08
        Сегодня

        Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле
        12:33
        Сегодня

        НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка
        11:42
        Сегодня

        СК подтвердил гибель семи человек на озере в Челябинской области

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1724

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1755

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8839

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2904

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2317
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

        Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

        13:29   3 Июля 2017
        337
        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        11:31   3 Июля 2017
        468
        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        10:56   3 Июля 2017
        546
        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        10:55   3 Июля 2017
        182