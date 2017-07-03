Новости США: американцы требуют вынести Трампу импичмент, сексизм и зарплаты в Белом доме

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США, 3 июля. Женщинам в администрации Белого дома платят меньше, чем мужчинам, накануне Дня независимости США в Америке прошли протесты с требованием вынести импичмент Дональду Трампу, детям из Афганистана отказали в американских визах, и они не попали на фестиваль робототехники.

Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Сексистская Америка

Опубликованы данные о том, какую зарплату получают помощники президента Дональда Трампа, сообщает служба новостей CNN.

Согласно документу самая большая зарплата у помощника в администрации президента — 180 тысяч долларов в год. Журналисты CNN отмечают, что женщины зарабатывают всего 80 центов от каждого доллара, который зарабатывают мужчины. Средняя зарплата для мужчин составляет 104 тысячи долларов в год, а для женщин – 83,5 тысячи долларов. В целом по стране женщины зарабатывают 82 цента на каждый доллар, зарабатываемый мужчинами.

Самоуправство чиновников

Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи закрыл для посещения парк и пляж Island Beach State Park, а в СМИ появились его фото с семьей, мирно загорающими на закрытом участке, сообщает articles.nj.com.

Решение закрыть городские объекты на выходные и День независимости было принято в связи с тем, что законодатели штата не успели принять бюджет в установленные сроки. После того, как в Сети появились фото отдыхающего губернатора, на Кристи обрушился шквал критики.

Правила авиаперелетов

Запрет на провоз в ручной клади электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон или смартфон, отменен для Абу-Даби и авиакомпании Etihad, так как они усилили меры безопасности в соответствии с требованиями департамента внутренней безопасности США, сообщает CBS News.

Соответствие всем мерам безопасности было подтверждено сотрудниками администрации транспортной безопасности.

Тем временем, как сообщает телеканал Fox News, США настаивают на том, чтобы иностранные аэропорты установили сканеры взрывчатых веществ в течение трех недель.

Twitter защищает Трампа

Администрация Twitter сообщила, что запись Трампа про CNN не нарушает никаких правил социальной сети.

Телеканал CNN, а также несколько других людей подали жалобу на оскорбительный твит президента в адрес кабельной сети и ее сотрудников и попросили удалить его, а также заблокировать аккаунт президента в связи с неоднократным нарушением правил. Но Twitter не нашел никаких нарушений правил. Ранее Дональд Трамп назвал ведущих CNN «психопатами с низким IQ».

Протесты накануне 4th of July

В воскресенье по всей стране прошли десятки протестов, призывающих к импичменту Трампа, сообщает служба новостей телеканала NBC News.

За несколько суток до празднования Дня независимости США люди вышли на митинги, чтобы призвать конгресс вынести импичмент президенту Трампу. В Лос-Анджелесе протестующие несли гроб с табличкой «президентство 1789-2017», в других городах люди скандировали: «Чего мы хотим? Импичмент? Когда мы его хотим? Сейчас».

Shouting match between Trump supporters & protesters at impeachment rally outside Trump Int'l Hotel & Tower in NYC covering 4 @ap???????? pic.twitter.com/gtvvnQbT8V — Julie Walker (@jwalkreporter) July 2, 2017

Убийство на трассе

В Пенсильвании мужчина застрелил девушку, так как не хотел, чтобы она перестраивалась в его полосу движения, сообщает The Washington Post.

Дэвид Деспер стоял в пробке, когда в соседнем ряду с ним освободилось место и он решил перестроиться. Одновременно с ним маневр начала 18-летняя девушка. Мужчина был взбешен и выстрелил ей прямо в голову. Он сдался властям около двух часов ночи и был обвинен в убийстве первой и третьей степени.

Отказы в визах и миграционный запрет

Команду из Афганистана, состоящую из шести девочек, не пустили в США для участия в международном конкурсе робототехники, сообщает SBS.

Причины отказа в визах не разглашаются. Однако, как сообщает информационный интернет-ресурс, их роботы все же отправятся в США. Девочкам пообещали, что найдут кого-то, кто сможет представить их проекты.

Проблемы глобального потепления

Скорректированные данные со спутников показывают, что темпы глобального потепления гораздо выше, чем считалось ранее, сообщает британская газета Independent.

Орбита спутников, летающих вокруг Земли, со временем уменьшается, что оказывает влияние на то, как они воспринимают изменения в температуре. Подкорректировав данные, ученые выяснили, что темп роста средних температур составил 0,174 градуса по Цельсию с 1976 по 2016, а не 0,134, как считалось ранее.

Жилье для малоимущих

Программа помощи малообеспеченным семьям в покупке жилья создает в городах зоны сегрегации, сообщает The New York Times.

Чиновники выступили против строительства доступного жилья в районах, где живет богатое белое население, поэтому доступное жилье в основном строится в районах с преимущественно чернокожим населением, что фактически является сегрегацией.