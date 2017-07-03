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Песков оставил без комментария блокировку анонимайзеров в России
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    Песков оставил без комментария блокировку анонимайзеров в России

    14:26  3 Июля 2017  /обновлено: 14:28  03 Июля 2017
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    Песков оставил без комментария блокировку анонимайзеров в России

    Москва, 3 июля. Кремль не комментирует возможную блокировку анонимайзеров на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пескова попросили прокомментировать новость о том, что Федеральная налоговая служба получила право блокировать анонимайзеры в России до принятия соответствующего закона.

    «Нет, я не могу никак прокомментировать это, — обратил внимание представитель Кремля. — Это надо, наверно, все-таки в наших компетентных ведомствах выяснять».

    Песков оставил без комментария блокировку анонимайзеров в России

    Ранее появилась информация о том, что Роскомнадзор, МВД РФ и Роспотребнадзор наделили Федеральную налоговую службу (ФНС) правом блокировать анонимайзеры в России.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #песков
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
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