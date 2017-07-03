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Сирия сегодня: террористы не видят российские БПЛА, военные РФ передали гумпомощь в провинцию Латакия
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    Сирия сегодня: террористы не видят российские БПЛА, военные РФ передали гумпомощь в провинцию Латакия

    13:59  3 Июля 2017
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    Сирия сегодня: террористы не видят российские БПЛА, военные РФ передали гумпомощь в провинцию Латакия

    Сирия, 3 июля. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что российские разведывательные дроны остаются невидимыми для террористов различных бандформирований в Сирии. Гуманитарная колонна российского Центра примирения враждующих сторон передала 350 продуктовых наборов жителям горной деревушки Бтара, что в центре провинции Латакия. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Невидимое око российских дронов

    Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что действующие на территории Сирийской арабской республики террористы различных бандформирований зачастую даже не видят летающие в воздушном пространстве ближневосточной страны российские беспилотники и не могут их уничтожить.

    «Вы же видели картинку, которую передают наши военные из сирийского неба. Вы же видели точность и стабильность цифровых камер. Это говорит о том, что сами беспилотники и система управления таковы, что при всем наличии современного вооружения, которым обладают боевики, они не видят наши беспилотники и не обладают возможностью их уничтожения», — подчеркнул вице-премьер.

    В настоящее время в Сирии активно используются многофункциональные беспилотные летательные аппараты российского производства «Орлан-10». Для проведения видеосъемки и подтверждения авиаударов ВКС российское командование использует дроны «Орлан-3М». Кроме того, испытываются тяжелые, сверхвысотные, разведывательно-ударные беспилотники серии «Дозор».

    Гумпомощь из России

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в горное селение Бтара (центр провинции Латакия) 350 продуктовых наборов.

    Сообщается, что акция стала возможной после того, как губернатор провинции и командование группы российских войск поставили свои подписи в соглашении о вводе «режима тишины», так как селение граничит с созданными недавно зонами деэскалации.

    гуманитарная помощь от РФ

    Российская сторона согласовала также общее число городов и сел, в первую очередь нуждающихся в гуманитарной помощи. При этом подавляющее большинство жителей Бтара — это вдовы погибших при защите суверенитета страны военных, ветеранов войны, получивших ранения во время боевых действий. Именно эти люди стали первыми, кто получил продуктовые наборы. В 350 пакетах, которые были доставлены в населенный пункт — мука, рис, говяжьи консервы и чай.

    В свою очередь глава поселения Бтара Али-Саллех Абас поблагодарил российских военных за оказанную материальную помощь.

    Коалиция переносит базу ССА

    Возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция намерена перенести военную базу боевиков «Свободной сирийской армии» в район Аш-Шаддади, что в провинции Хасака.

    Отметим, база, которую сотрудники коалиции намерены переместить, активно занимается подготовкой боевиков оппозиционной Дамаску «Свободной сирийской армии». Целью данной операции является концентрация оппозиционных сил около осажденного боевиками города Дейр эз-Зор. При этом командование военного объединения Запада намерено максимально препятствовать войскам Сирийской арабской республики в деблокировании города, а также усилить свое влияние в богатом нефтью регионе страны.

    «Мясник» из Косово

    В Сирии убит один из полевых командиров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* косовар Лавдрим Мухаджери. Об этом сообщает греческое издание pronews.gr.

    Террориста Мухаджери, известного также как Абу Абдулла аль-Косова, часто называют «мясником» в выпускаемых ИГИЛ* пропагандистских видеороликах. Именно этот человек обезглавливал христиан, шиитов и алавитов. Государственный департамент США включил боевика в список террористов еще в 2014 году.

    ВКС России

    Сообщается, что на территорию Сирии он вернулся в мае 2017 года после четырехмесячной поездки в Албанию и Косово. Как сообщает греческое издание, главарь ИГ* был уничтожен во время авиаудара ВКС РФ во время операции в регионе Идлиб. Кроме Мухаджери, были ликвидированы шесть из 20 его телохранителей.

    По информации западных СМИ, «балканский мясник» Мухаджери ранее был сотрудником миссии НАТО в Косово. Итальянская газета Espresso в декабре прошлого года сообщала, что палач из Качаника «прекрасно знаком с врагом, так как до обращения в радикальный ислам успел поработать на американской базе KFOR Bondsteel в Косово, а еще раньше — в НАТО в Афганистане».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #алеппо #дамаск #москва #игил #гуманитарная помощь #вкс
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
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