Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ФНС опровергла информацию о получении права блокировать анонимайзеры и VPN
Новости Сирии
Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

    13:29  3 Июля 2017  /обновлено: 14:07  03 Июля 2017
    260

    Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

    Москва, 3 июля. Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований. Об этом сегодня сообщил заместитель министра внешнеполитического ведомства САР Фейсал Мекдад.

    По данным дипломатического ведомства Сирии, США не имеют «абсолютно никаких моральных и политических прав и оснований для нанесения удара по стране».

    Мекдад отметил, что правительство Башара Асада «не совершало никаких действий, которые бы оправдывали агрессивную акцию со стороны Вашингтона».

    Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

    Напомним, США, не предъявив никаких доказательств виновности военных Сирии, нанесли удар по базе «Шайрат» в начале апреля этого года. По данным оборонного ведомства США, было выпущено почти 60 крылатых ракет.

    Автор: Дана Балан
    #сша #сирия #дамаск
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
    1338

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле

        13:08 3 Июля 2017 4072
        Читать
        12:33
        Сегодня

        НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка
        11:42
        Сегодня

        СК подтвердил гибель семи человек на озере в Челябинской области
        11:34
        Сегодня

        Россия учла все недостатки военной техники, задействованной в Сирии — Рогозин
        11:20
        Сегодня

        СМИ узнали о планах Трампа обсудить с Путиным Сирию и Донбасс
        11:12
        Сегодня

        Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1710

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1750

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8836

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2892

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2313
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        11:31   3 Июля 2017
        405
        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        10:56   3 Июля 2017
        490
        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        10:55   3 Июля 2017
        163
        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        10:01   3 Июля 2017
        602