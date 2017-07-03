Сбербанк понизил ставки по массовым кредитным картам
Москва, 3 июля. Сбербанк с 1 июля снизил проценты по массовым кредитным картам. Об этом говорится в сообщении банка.
В частности, речь идет о картах уровня Classic и Gold и картах моментальной выдачи.
«Ставки снижены по всем новым выпускаемым кредитным картам на 2–6 п. п. — до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением, на которых приходится большая часть выдач, и до 27,9% без него», — говорится в сообщении банка.
При этом изменения не затронут другие параметры продуктов.
Как пояснил исполнительный директор-начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка Игорь Ковалев, улучшить условия по кредитным картам Сбербанку позволило снижение ключевой ставки Центробанка.
По итогам пяти месяцев 2017 года портфель кредитных карт в России врос на 32,1 млрд рублей, доля рынка составила 44%, а число клиентов превысило 17,2 млн человек, уточнили в банке.