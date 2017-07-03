Песков отказался раскрыть подробности переговоров Путина и Трампа на G20
Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что программа пребывания главы государства Владимира Путина в Гамбурге пока не сформирована полностью. По словам представителя Кремля, подробности предполагаемой встречи с американским коллегой Дональдом Трампом будут озвучены позднее.
«Мы сообщим вам своевременно, когда будет полностью сформирована программа пребывания президента в Гамбурге, вы знаете, что Путин будет в Гамбурге находиться 7 и 8 июля», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, есть ли подробности намеченной встречи Путина и Лаврова.
Напомним, американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Также сообщалось, что Трамп намерен сосредоточиться на обсуждении ситуации на Украине и в Сирии во время встречи со своим российским коллегой.