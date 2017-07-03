Терпение на исходе: Песков прокомментировал возможный ответ Москвы на санкции США
Москва, 3 июля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, терпение российских властей в ситуации с изъятием российской дипломатической собственности в США уже на исходе, однако окончательное решение о применении зеркальных санкционных мер находится в компетенции министерства иностранных дел.
«Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе — это тоже говорилось на разных уровнях, что касается нюансов — это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства», — прокомментировал пресс-секретарь президента в ходе брифинга с журналистами.
Напомним, в декабре 2016 года, незадолго до ухода в отставку, администрация президента Обамы объявила персонами нон-грата 35 российских дипломатов и закрыла две российские дипломатические дачи. Санкции были приняты в свете обвинений в адрес РФ во вмешательстве в президентские выборы в США.