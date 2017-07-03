Путин может одобрить программу цифровой экономики уже в июле — Дворкович
Рим, 3 июля. Выступая перед итальянским бизнес-сообществом в Риме вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что программа развития цифровой экономики в России должна быть одобрена президентом Путиным в течение ближайших двух недель. После подписания в программу будут вложены значительные силы и средства.
«Дополнительные возможности даст реализация нового проекта, который, надеюсь, уже через две недели будет одобрен президентом, проект развития цифровой экономики. Мы вложим в этот проект серьезные ресурсы, надеемся здесь на государственно-частное партнерство, в котором могут участвовать иностранные компании», — объявил Дворкович перед потенциальными итальянскими инвесторами.
Ранее стало известно, что в правительстве РФ обсуждается проект создания фонда цифровой экономики объемом порядка 100 млрд рублей. На эти деньги предполагается, в том числе, создать аппаратную базу для цифровой экономики в России.