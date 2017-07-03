Песков оценил влияние спора АФК «Система» и «Роснефти» на инвестклимат в России

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Москва, 3 июля. Кремль не видит связи между привлекательностью инвестиционного климата в России и судебным спором между АФК «Система» и «Роснефтью». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента уверен, что отток иностранного капитала из России связан с конъюнктурными процессами и волатильностью, а не судебным процессом между АФК «Система» и «Роснефтью».

«Мы по-прежнему считаем, что определенная волатильность возможна всегда. Капитал свободно приходит в страну и свободно отсюда уходит», — объяснил Песков.

Что касается данного судебного разбирательства, то оно проходит исключительно в судебной плоскости и не оказывает влияния на инвестиционный климат в стране, заявил Песков.

Ранее АФК «Система» сообщила об аресте ряда активов, в том числе 31,76% МТС, 100% «Медси» и 90,47% БЭСК в рамках судебного разбирательства с «Роснефтью».

Песков заявил, что Кремль в данном споре не занимает позицию ни одной из сторон, а установить, кто прав, предстоит суду.