Путин проведет в Кремле совещание Совбеза РФ и неформальный обед с главой КНР
Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков констатировал, что президент России на данный момент находится в Москве.
«В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — констатировал представитель Кремля.
«Вечером в рамках начинающегося официального визита председателя КНР состоится неформальный обед Путина и Си Цзиньпина (председатель КНР. — Прим. ФАН), — добавил Песков. — Это состоится в Кремле».
Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что встреча Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться на полях саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 7–8 июля этого года.