В Сети появились новые фотографии iPhone 8
Москва, 3 июля. В Сети появились новые фото флагманского смартфона от Apple iPhone 8. Эксперты утверждают, что эту модель ждет самый радикальный редизайн в истории компании.
Новый смартфон оснастят вытянутым большим экраном от края до края корпуса, двойной камерой и беспроводной зарядкой, передает «Политэксперт». Ознакомиться с его внешним видом можно, посмотрев видео с канала EverythingApplePro на YouTube. Авторы ролика полагают, что у модели будет 5,8-дюймовый дисплей, при этом исчезнет кнопка «домой».
Сооснователь компании по производству чехлов Nodus Джек Спенсер заявил, что располагает техническими параметрами iPhone 8. Поэтому в компании уже приступили к производству чехлов для флагманского смартфона
Между тем на китайском рынке стартовали продажи поддельных смартфонов iPhone 8, работающих на основе ОС Android. Мобильные устройства оснащены сканером, распознающим отпечатки пальцев, а также двойной вертикальной камерой.