Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ФНС опровергла информацию о получении права блокировать анонимайзеры и VPN
Политика
Катар назвал возникший вокруг страны кризис «ударом в спину» от друзей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Катар назвал возникший вокруг страны кризис «ударом в спину» от друзей

    13:25  3 Июля 2017
    104

    Катар назвал возникший вокруг страны кризис «ударом в спину» от друзей

    Доха, 3 июля. Министр обороны Катара Халид аль-Аттыйя назвал возникшую вокруг страны ситуацию попыткой «мягкого государственного переворота» со стороны соседних стран, добавив, что Доха намерена обороняться. Об этом в понедельник передает телеканал Sky News. 

    По словам министра, это то, что случилось фактически. Он отметил, что в этом году была «попытка мягкого государственного переворота».

    Катар расценивает случившееся как «удар в спину» от друзей, заявил Халид аль-Аттыйя. Однако, по его словам, Доха оказала сопротивление и продемонстрировала, что ее сложно «поглотить».

    Катар назвал возникший вокруг страны кризис «ударом в спину» от друзей

    «Надеюсь, что мы не достигнем этапа военной интервенции, но мы всегда готовы. Мы здесь, чтобы защитить нашу страну», — решительно подчеркнул он.

    Катар назвал возникший вокруг страны кризис «ударом в спину» от друзей

    Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали внешнеполитические отношения с Дохой, предъявив ей обвинение в поддержке терроризма. 

    Автор: Дана Балан
    #саудовская аравия #катар #доха
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
    1338

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле

        13:08 3 Июля 2017 4072
        Читать
        12:33
        Сегодня

        НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка
        11:42
        Сегодня

        СК подтвердил гибель семи человек на озере в Челябинской области
        11:34
        Сегодня

        Россия учла все недостатки военной техники, задействованной в Сирии — Рогозин
        11:20
        Сегодня

        СМИ узнали о планах Трампа обсудить с Путиным Сирию и Донбасс
        11:12
        Сегодня

        Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1710

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1750

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8836

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2892

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2313
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        11:31   3 Июля 2017
        405
        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        10:56   3 Июля 2017
        490
        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        10:55   3 Июля 2017
        163
        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        10:01   3 Июля 2017
        602