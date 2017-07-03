Катар назвал возникший вокруг страны кризис «ударом в спину» от друзей

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Доха, 3 июля. Министр обороны Катара Халид аль-Аттыйя назвал возникшую вокруг страны ситуацию попыткой «мягкого государственного переворота» со стороны соседних стран, добавив, что Доха намерена обороняться. Об этом в понедельник передает телеканал Sky News.

По словам министра, это то, что случилось фактически. Он отметил, что в этом году была «попытка мягкого государственного переворота».

Катар расценивает случившееся как «удар в спину» от друзей, заявил Халид аль-Аттыйя. Однако, по его словам, Доха оказала сопротивление и продемонстрировала, что ее сложно «поглотить».

«Надеюсь, что мы не достигнем этапа военной интервенции, но мы всегда готовы. Мы здесь, чтобы защитить нашу страну», — решительно подчеркнул он.

Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали внешнеполитические отношения с Дохой, предъявив ей обвинение в поддержке терроризма.