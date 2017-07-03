Евросоюз не волнует судьба санкций в свете переговоров Путина и Трампа на G20
Брюссель, 3 июля. Власти Евросоюза не испытывают беспокойства в связи с предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита «Большой двадцатки», в ходе которой, возможно, пройдут важные переговоры, касающиеся судьбы санкций против РФ.
«Мы никогда не обеспокоены», — отрезал источник в Еврокомиссии в ответ на вопросы журналистов.
Источник в ЕК ничего не сказал по поводу того, какие встречи запланированы в рамках саммита для председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Евросовета Дональда Туска, отметив лишь, что такие двухсторонние встречи уже запланированы.
Напомним, в прошлый четверг представитель администрации США подтвердил, что в рамках саммита G20 в Гамбурге Дональд Трамп намерен провести двухсторонние встречи с президентом Путиным и рядом других мировых лидеров.