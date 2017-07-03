Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

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Сирия, 3 июля. В Дамаске проходят ожесточенные бои между САА и боевиками. Столкновения зафиксированы в Джобаре. В Хомсе по позициям ИГИЛ** (запрещена в РФ) нанесены авиаудары, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по боевикам в областях рядом с Джараджиром и Джуруд Каран; провели бомбардировки по позициям террористов в окрестностях Латамины, Кафр Зиты в провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ)*: атаковали иракские ВС в районе Баб-Туба; смертник ИГ* совершил атаку в Анбаре.

Провинция Дамаск

В понедельник Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по боевикам в областях рядом с населенными пунктами Джараджир и Джуруд Каран в регионе Западного Каламуна. Сирийский Наблюдательный совет по правам человека сообщает, что по результатам ударов боевикам не был причинен материальный урон, о потерях среди ССА не сообщается.

Ожесточенные бои проходят между бойцами правительственной армии и боевиками в районе Джобар. Накануне САА и ополченцам-шиитам удалось несколько продвинуться на северо-востоке города. Союзные силы прорвали линию обороны боевиков вооруженной оппозиции в районе Айн-Тарма. Проправительственным войскам, поддерживаемым с воздуха авиацией ВВС Сирии, удалось занять несколько опорных пунктов боевиков вооруженной оппозиции. Однако в ходе столкновений союзники Сирийской арабской армии (САА) понесли потери в военной технике.

Провинция Алеппо

В городе Африн, подконтрольном курдским силам самообороны, прошли похороны шести бойцов коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), погибших в боях в Ракке. Видео траурной церемонии было размещено на официальном канале Youtube SDF в Сети.

Отметим, на данный момент район Африна находится под ударом вооруженных сил Турции и боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Помимо систематических обстрелов территории, протурецкие силы готовят крупномасштабное наступление в район Африна и Тель-Рифата с целью захватить курдский анклав.

Провинция Хомс

Правительственные ВВС нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ* в районе Джубб аль-Джарра на востоке провинции Хомс. Об этом сообщается в Twitter (@syria24media). Напомним, что в этом районе сирийская армия пытается противостоять террористам «Исламского государства»*, которые ведут атаки на проправительственные силы со стороны города Акербат и восточной части провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС коалиции нанесли авиаудар по террористам ИГ* в населенном пункте Сувайя. В результате ударов были уничтожены две машины боевиков. Об этом сообщает издание Syriahr.com со ссылкой на Сирийский Наблюдательный совет по правам человека. Накануне террористы «Исламского государства»* провели обстрел кварталов Аль-Кусур и Аль-Джура. В результате обстрелов два человека из числа мирных жителей были убиты, еще четверо получили ранения.

Провинция Ракка

Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжает вести боевые действия против террористов ИГИЛ за контроль над городом Ракка. Твиттер (@GebeilyM) сообщает масштабных боях в квартале аль-Синаа. Отмечается, что боестолкновения разгорелись в ста метрах от входа в Старый город Ракки.

Напомним, что ВВС коалиции активно проводят бомбардировки Ракки, в данный момент находящейся под контролем запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, арабское название - ДАИШ). Атаки на город производятся, в том числе, с применением запрещенных снарядов с белым фосфором. Между тем, в городе остается большое количество мирных жителей, которых террористы используют в качестве «живого щита».

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС оказывали значительную поддержку наступлению, проводя бомбардировки укреплений и штаб-квартир «Исламского государства», расположенных вблизи города Акербат. Сообщается о том, что авиация совершила рейд на укрепрайоны террористов близ деревень Айдун, Расм аль-Абд, Абу Хубейлат, аль-Баргусия, Кулейб ас-Саура и Абу Ханая.

Напомним, населенный пункт Акербат находится в оккупации террористов «Исламского государства» уже несколько лет подряд. Этот район является для боевиков удобным плацдармом для наступления на стратегическую линию поставок армии САР Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама, а также на нефтяные и газовые поля под Пальмирой.

Кроме того, ВВС Сирии нанесли удары по боевикам в окрестностях Латамины, Кафр Зиты. В свою очередь террористы ответили выстрелами в сторону Махарды. Об этом сообщает издание Syriahr.com.

Провинция Хасака

В провинции Хасака ночью прогремел взрыв. Как сообщают источники в Twitter (@ Fox61A), целью взрывов в административном центре провинции были бойцы курдских отрядов народной самообороны YPG. Данные о потерях уточняются.

Провинция Кунейтра

Боевики «Сирийской свободной армии» запустили снаряды в населенном пункте Джуба, подконтрольном правительственным силам. В результате удара пять жителей ранены, двое находятся в критическом состоянии. Ранее снаряды были пущены по населенному пункту Хан Арнаба. В результате обстрелов также есть раненые, сообщает издание Syriahr.com.

Напомним, ранее правительственные войска и их союзники развернули контрнаступление и вернули все позиции, захваченные исламистами в течение последних пяти дней в районе города Аль-Баас в юго-восточной части провинции.

Ирак

Террористы ИГ* атаковали иракские ВС в районе Баб-Туба. 14 человек погибло при атаке смертника ИГИЛ* в Анбаре. Как сообщает издание Yenisafak.com, среди жертв были два офицера. По данным местной полиции, главным образом жертвами террористов становятся женщины и дети из лагеря беженцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)