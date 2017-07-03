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Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре
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    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    13:33  3 Июля 2017
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    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    Сирия, 3 июля. В Дамаске проходят ожесточенные бои между САА и боевиками. Столкновения зафиксированы в Джобаре. В Хомсе по позициям ИГИЛ** (запрещена в РФ) нанесены авиаудары, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по боевикам в областях рядом с Джараджиром и Джуруд Каран; провели бомбардировки по позициям террористов в окрестностях Латамины, Кафр Зиты в провинции Хама.

    «Исламское государство» (ИГИЛ)*: атаковали иракские ВС в районе Баб-Туба; смертник ИГ* совершил атаку в Анбаре.

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    В понедельник Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по боевикам в областях рядом с населенными пунктами Джараджир и Джуруд Каран в регионе Западного Каламуна. Сирийский Наблюдательный совет по правам человека сообщает, что по результатам ударов боевикам не был причинен материальный урон, о потерях среди ССА не сообщается.  

    Ожесточенные бои проходят между бойцами правительственной армии и боевиками в районе Джобар. Накануне САА и ополченцам-шиитам удалось несколько продвинуться на северо-востоке города. Союзные силы прорвали линию обороны боевиков вооруженной оппозиции в районе Айн-Тарма. Проправительственным войскам, поддерживаемым с воздуха авиацией ВВС Сирии, удалось занять несколько опорных пунктов боевиков вооруженной оппозиции. Однако в ходе столкновений союзники Сирийской арабской армии (САА) понесли потери в военной технике.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    В городе Африн, подконтрольном курдским силам самообороны, прошли похороны шести бойцов коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), погибших в боях в Ракке. Видео траурной церемонии было размещено на официальном канале Youtube SDF в Сети.

    Отметим, на данный момент район Африна находится под ударом вооруженных сил Турции и боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Помимо систематических обстрелов территории, протурецкие силы готовят крупномасштабное наступление в район Африна и Тель-Рифата с целью захватить курдский анклав.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    Правительственные ВВС нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ* в районе Джубб аль-Джарра на востоке провинции Хомс. Об этом сообщается в Twitter (@syria24media). Напомним, что в этом районе сирийская армия пытается противостоять террористам «Исламского государства»*, которые ведут атаки на проправительственные силы со стороны города Акербат и восточной части провинции Хама.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    ВВС коалиции нанесли авиаудар по террористам ИГ* в населенном пункте Сувайя. В результате ударов были уничтожены две машины боевиков. Об этом сообщает издание Syriahr.com со ссылкой на Сирийский Наблюдательный совет по правам человека.  Накануне террористы «Исламского государства»* провели обстрел кварталов Аль-Кусур и Аль-Джура. В результате обстрелов два человека из числа мирных жителей были убиты, еще четверо получили ранения.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжает вести боевые действия против террористов ИГИЛ за контроль над городом Ракка. Твиттер (@GebeilyM) сообщает масштабных боях в квартале аль-Синаа. Отмечается, что боестолкновения разгорелись в ста метрах от входа в Старый город Ракки.

    Напомним, что ВВС коалиции активно проводят бомбардировки Ракки, в данный момент находящейся под контролем запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, арабское название - ДАИШ). Атаки на город производятся, в том числе, с применением запрещенных снарядов с белым фосфором. Между тем, в городе остается большое количество мирных жителей, которых террористы используют в качестве «живого щита».

    Провинция Хама

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС оказывали значительную поддержку наступлению, проводя бомбардировки укреплений и штаб-квартир «Исламского государства», расположенных вблизи города Акербат. Сообщается о том, что авиация совершила рейд на укрепрайоны террористов близ деревень Айдун, Расм аль-Абд, Абу Хубейлат, аль-Баргусия, Кулейб ас-Саура и Абу Ханая.

    Напомним, населенный пункт Акербат находится в оккупации террористов «Исламского государства» уже несколько лет подряд. Этот район является для боевиков удобным плацдармом для наступления на стратегическую линию поставок армии САР Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама, а также на нефтяные и газовые поля под Пальмирой.

    Кроме того, ВВС Сирии нанесли удары по боевикам в окрестностях Латамины, Кафр Зиты. В свою очередь террористы ответили выстрелами в сторону Махарды. Об этом сообщает издание Syriahr.com.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    В провинции Хасака ночью прогремел взрыв. Как сообщают источники в Twitter (@ Fox61A), целью взрывов в административном центре провинции были бойцы курдских отрядов народной самообороны YPG. Данные о потерях уточняются.

    Провинция Кунейтра

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    Боевики «Сирийской свободной армии» запустили снаряды в населенном пункте Джуба, подконтрольном правительственным силам. В результате удара пять жителей ранены, двое находятся в критическом состоянии. Ранее снаряды были пущены по населенному пункту Хан Арнаба. В результате обстрелов также есть раненые, сообщает издание Syriahr.com.

    Напомним, ранее правительственные войска и их союзники развернули контрнаступление и вернули все позиции, захваченные исламистами в течение последних пяти дней в районе города Аль-Баас в юго-восточной части провинции.

    Ирак

    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре

    Террористы ИГ* атаковали иракские ВС в районе Баб-Туба. 14 человек погибло при атаке смертника ИГИЛ* в Анбаре. Как сообщает издание Yenisafak.com, среди жертв были два офицера. По данным местной полиции, главным образом жертвами террористов становятся женщины и дети из лагеря беженцев.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #хама #игил #ирак #ракка #хасака #кунейтра
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    Сирия новости 3 июля 12.30: удар по боевикам под Дамаском, жертвы среди мирных жителей в Кунейтре
    Сирия новости 3 июля 07.00: САА вернула позиции у Аль-Бааса, SDF продвигаются к городу Кесра
    Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: взрывы в Дамаске, наступление САА на Дейр эз-Зор и Абу Кемаль
    Сирия новости 2 июля 22.30: уничтожены командиры ИГ в Даръа, потери САА на северо-востоке Дамаска
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
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