Инфляция в России в ближайшие годы не превысит 4% — Дворкович
Рим, 3 июля. В ближайшие годы инфляция в России не будет превышать 4%. Такое заявление сделал вице-премьер России Аркадий Дворкович во время презентации в Италии инвестиционного потенциала России.
Дворкович отметил, что Россия в последние 20 лет была страной с самой высокой инфляцией, однако в последние годы ситуация претерпела существенные изменения.
«В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории», — подчеркнул Дворкович.
Вице-премьер выразил надежду на то, что этот уровень не будет превышен.
«Это позволяет снижать процентные ставки постепенно, чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль, но это происходит и это улучшает возможности для привлечения кредитных ресурсов и соответственно для инвестиций», — рассказал чиновник.