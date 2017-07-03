Ставки по госипотеке в России впервые упали ниже 10%
Москва, 3 июля. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило базовую ставку по государственным ипотечным программам на 0,75-1%, до 9,75% годовых.
Представители АИЖК при этом указали и на то, что заемщики могут дополнительно снизить ставку. Так, по программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» ставки начинаются от 9,5 процентов годовых. А многодетные семьи и покупатели строящегося жилья на Дальнем Востоке и Байкальском регионе могут использовать дополнительную скидку в 0,25% к ставке по кредиту. Под 9,5% доступна и программа «Перекредитование» ипотечных кредитов.
Ставка по программе «Социальная ипотека» для врачей, ученых, учителей в Подмосковье теперь составляет 9,25%, а отдельные категории заемщиков, где субсидируются ставки, могут получить кредит под 6,75% годовых. К таким регионам относятся, в частности, Владимирская, Новгородская, Воронежская и Калининградская области.