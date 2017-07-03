Более 10 человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком в Уфе

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Уфа, 3 июля. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Уфе. В ДТП пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла около 10 утра по московскому времени. Маршрутка и грузовик столкнулись на перекрестке улицы Октябрьской революции и улицы Заки Валиди. Внутри автобуса находились 13 человек, 11 из которых получили различные травмы.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, трое пострадавших в ДТП с автобусом уже отпущены. Остальных продолжают осматривать врачи. В основном у пассажиров маршрутки ушибы мягких тканей. Как отмечается, самая серьезная травма — подозрение на вывих плеча, выявленное у одной из женщин.

Ранее сообщалось, что около 17 человек могли погибнуть при столкновении туристического автобуса с грузовиком в Баварии.