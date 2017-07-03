Выросло число детей, погибших в ДТП с автобусом в Татарстане

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Казань, 3 июля. По последним данным, четыре ребенка погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане. Об этом сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по республике Эльвира Газизова.

«Погибли четыре ребенка: девочка 2004 года рождения и два брата, 2016 и 2001 годов рождения, девочка 2002 года рождения», — заявила РИА Новости представитель ведомства.

В СК уточнили, что мать братьев тоже погибла.

Смертельная авария произошла ночью 2 июля на трассе «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» в Заинском районе республики. Пассажирский автобус столкнулся с попутным «КамАЗом», в результате чего перевернулся и загорелся. Погибли 14 человек, еще 15 пострадали.

Ранее президент «Европейской корпорации автовокзалов» Фэния Хакимова заявила, что попавший в ДТП автобус перед выездом был в отличном состоянии. А управлявший им водитель считался одним из самых опытных.