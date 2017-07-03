Нужен симметричный ответ: Касперский готов раскрыть программный код для ФБР

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Международная компания «Лаборатория Касперского» готова предоставить американским властям исходный код всего разрабатываемого программного обеспечения, заявил глава фирмы Евгений Касперский в интервью Associated Press.

Антироссийская истерия

По мнению главы компании, разрабатывающей защитное программное обеспечение, решение, в первую очередь, обусловлено желанием развеять возможные подозрения со стороны американских властей и их спецслужб.

«Если США нужно, мы можем раскрыть исходный код. Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно», — отметил Касперский.

Кроме того, российский программист добавил, что готов выступить на слушаниях перед законодателями в Конгрессе, а также подтвердил ранее опубликованную американским телеканалом NBC информацию о том, что сотрудники Федерального бюро расследований США проводили беседы с десятками сотрудников «Лаборатории Касперского».

«Все это происходит на волне антироссийской истерии и беспочвенных, бездоказательных обвинении Москвы в использовании неких хакеров. Хотя это даже не истерия, а какое-то массовое помешательство, ведь куда ни плюнь — американские спецслужбы везде ищут мнимый российский след. Тем более, за «Лабораторией Касперского» все равно тянется шлейф подозрений в том, что сам Евгений якобы очень тесно связан с российскими спецслужбами и очень часто действует в интересах России. Поэтому не удивительно, что американская компания готова предоставить все, что нужно для выполнения законных требований и развеять подозрения», — поясняет эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Стоит также отметить, что в прошлом «Лаборатория Касперского» сотрудничала с правоохранительными органами США и России. Однако в настоящее время подобные связи утрачены.

«Это означает, что, если происходит серьезное преступление, из-за чего российским правоохранительным органам нужно координироваться с ФБР, то, к сожалению, это невозможно», — говорит Касперский.

Абсолютная прозрачность

Руководство компании сообщает, что никогда не получало какой-либо поддержки со стороны властей России или США. Фирма занимается исключительно той деятельностью, которая направлена на обеспечение кибербезопасности. Однако Евгений Касперский отмечает, что власти неких стран, но не России, пытались подтолкнуть его к хакерской деятельности. При этом последнюю он назвал «темной стороной».

«Мы остаемся на светлой стороне и никогда, никогда не переходим на темную сторону», — подчеркивает глава компании.

По словам главы Kaspersky lab, среди кадрового состава компании есть даже бывшие сотрудники российских разведывательных служб, которые трудятся в отделе продаж из-за их связей с властями. Однако внутренняя структура фирмы такова, что отдельно взятые работники не могут пользоваться имеющимися мощностями в своих интересах.

«Это практически невозможно, поскольку, чтобы сделать это, нужен не один человек в компании, а группа, которая имеет доступ к различным элементам нашего технологического процесса. Это слишком сложно», — рассказывает Евгений Касперский.

«Вся ситуация с Лабораторией Касперского прозрачна, поскольку Kaspersky lab, которая действует в США, — это не российская, а американская компания, которая зарегистрирована по американским законам. Точно так же и у нас — компании, продающие антивирусные продукты и антивирусное обеспечение, являются российскими и соответственно наши спецслужбы могут точно также предъявлять им требования раскрыть коды, предоставить доступ и так далее. Поэтому требование американских властей я воспринимаю как вполне законное. Основываясь на этом прецеденте, нужен симметричный ответ, и наши спецслужбы тоже будут требовать больше информации от зарубежных компаний, действующих в России и продвигающих различное программное обеспечение для защиты информации типа Symantec и ESET. Поэтому я ничего страшного не вижу, и я думаю, что «Лаборатория Касперского» будет это выполнять», — заключил эксперт в области кибербезопасности Власов.

Напомним, 29 июня комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить Министерству обороны США использовать программное обеспечение «Лаборатория Касперского». Автор проекта закона полагает, что «связи «Лаборатории Касперского» с Кремлем настораживают».