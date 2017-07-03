Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ФНС опровергла информацию о получении права блокировать анонимайзеры и VPN
Технологии
Нужен симметричный ответ: Касперский готов раскрыть программный код для ФБР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нужен симметричный ответ: Касперский готов раскрыть программный код для ФБР

    13:16  3 Июля 2017
    122

    Программный код

    Международная компания «Лаборатория Касперского» готова предоставить американским властям исходный код всего разрабатываемого программного обеспечения, заявил глава фирмы Евгений Касперский в интервью Associated Press. 

    Антироссийская истерия

    По мнению главы компании, разрабатывающей защитное программное обеспечение, решение, в первую очередь, обусловлено желанием развеять возможные подозрения со стороны американских властей и их спецслужб.

    «Если США нужно, мы можем раскрыть исходный код. Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно», — отметил Касперский.

    Кроме того, российский программист добавил, что готов выступить на слушаниях перед законодателями в Конгрессе, а также подтвердил ранее опубликованную американским телеканалом NBC информацию о том, что сотрудники Федерального бюро расследований США проводили беседы с десятками сотрудников «Лаборатории Касперского».

    Евгений Касперский

    «Все это происходит на волне антироссийской истерии и беспочвенных, бездоказательных обвинении Москвы в использовании неких хакеров. Хотя это даже не истерия, а какое-то массовое помешательство, ведь куда ни плюнь — американские спецслужбы везде ищут мнимый российский след. Тем более, за «Лабораторией Касперского» все равно тянется шлейф подозрений в том, что сам Евгений якобы очень тесно связан с российскими спецслужбами и очень часто действует в интересах России. Поэтому не удивительно, что американская компания готова предоставить все, что нужно для выполнения законных требований и развеять подозрения», — поясняет эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

    Стоит также отметить, что в прошлом «Лаборатория Касперского» сотрудничала с правоохранительными органами США и России. Однако в настоящее время подобные связи утрачены.

    «Это означает, что, если происходит серьезное преступление, из-за чего российским правоохранительным органам нужно координироваться с ФБР, то, к сожалению, это невозможно», — говорит Касперский.

    Абсолютная прозрачность

    Руководство компании сообщает, что никогда не получало какой-либо поддержки со стороны властей России или США. Фирма занимается исключительно той деятельностью, которая направлена на обеспечение кибербезопасности. Однако Евгений Касперский отмечает, что власти неких стран, но не России, пытались подтолкнуть его к хакерской деятельности. При этом последнюю он назвал «темной стороной».

    «Мы остаемся на светлой стороне и никогда, никогда не переходим на темную сторону», — подчеркивает глава компании.

    По словам главы Kaspersky lab, среди кадрового состава компании есть даже бывшие сотрудники российских разведывательных служб, которые трудятся в отделе продаж из-за их связей с властями. Однако внутренняя структура фирмы такова, что отдельно взятые работники не могут пользоваться имеющимися мощностями в своих интересах.

    «Это практически невозможно, поскольку, чтобы сделать это, нужен не один человек в компании, а группа, которая имеет доступ к различным элементам нашего технологического процесса. Это слишком сложно», — рассказывает Евгений Касперский.

     Хакеры

    «Вся ситуация с Лабораторией Касперского прозрачна, поскольку Kaspersky lab, которая действует в США, — это не российская, а американская компания, которая зарегистрирована по американским законам. Точно так же и у нас — компании, продающие антивирусные продукты и антивирусное обеспечение, являются российскими и соответственно наши спецслужбы могут точно также предъявлять им требования раскрыть коды, предоставить доступ и так далее. Поэтому требование американских властей я воспринимаю как вполне законное. Основываясь на этом прецеденте, нужен симметричный ответ, и наши спецслужбы тоже будут требовать больше информации от зарубежных компаний, действующих в России и продвигающих различное программное обеспечение для защиты информации типа Symantec и ESET. Поэтому я ничего страшного не вижу, и я думаю, что «Лаборатория Касперского» будет это выполнять», — заключил эксперт в области кибербезопасности Власов.

    Напомним, 29 июня комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить Министерству обороны США использовать программное обеспечение «Лаборатория Касперского». Автор проекта закона полагает, что «связи «Лаборатории Касперского» с Кремлем настораживают».

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #александр власов #лаборатория касперского #евгений касперский
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
    1338

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле

        13:08 3 Июля 2017 4072
        Читать
        12:33
        Сегодня

        НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка
        11:42
        Сегодня

        СК подтвердил гибель семи человек на озере в Челябинской области
        11:34
        Сегодня

        Россия учла все недостатки военной техники, задействованной в Сирии — Рогозин
        11:20
        Сегодня

        СМИ узнали о планах Трампа обсудить с Путиным Сирию и Донбасс
        11:12
        Сегодня

        Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1710

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1750

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8836

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2892

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2313
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        11:31   3 Июля 2017
        405
        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        10:56   3 Июля 2017
        490
        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        10:55   3 Июля 2017
        163
        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        10:01   3 Июля 2017
        602