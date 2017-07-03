Минобороны Китая выразило протест США в связи со «вторжением» в Южно-Китайское море

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Пекин, 3 июля. Министерство обороны КНР выразило протест Соединенным Штатам в связи с проходом эсминца ВМС США возле архипелага Сиша в Южно-Китайском море — эту акваторию Пекин считает своими территориальными водами. Соответствующее заявление официального представителя оборонного ведомства КНР У Цяня было опубликовано в понедельник.

Проход американского эсминца в китайском оборонном ведомстве расценили как вторжение и провокацию.

«Минобороны Китая выражает в связи с этим решительный протест», — говорится в сообщении.

Пекин отмечает, что в последнее время благодаря совместным усилиям государств региона обстановка в Южно-Китайском море несколько улучшилась.

«Как говорят, захочет дерево покоя, да ветер не прекращается, так и США сознательно совершают противоправные действия, несмотря на все ранее принятые воспитательные меры, вновь направив военный корабль для вторжения в территориальные воды Китая», — отметили в Минобороны Китая.

Кроме того, Пекин предостерегает, что подобные действия не только наносят ущерб доверию между двумя странами, но и обостряют ситуацию в регионе в целом.