Ткачев рассказал, как вино увеличит рождаемость в России
Москва, 3 июля. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев рассказал, как потребление вина может сделать Россию здоровее и ускорить демографический рост в стране.
«Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это употребление вина изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», — сказал Ткачев
При этом он отметил, что в последнее время ситуация в России с употреблением алкогольных напитков меняется в пользу вина, качества: «люди начали разбираться, интересоваться».
«Конечно, всему есть мера — можно и воды ведро выпить и умереть. Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается», — добавил министр в интервью телеканалу НТВ.