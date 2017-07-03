Сотрудницу ООН обокрали на 1,4 млн рублей в центре Петербурга
Санкт-Петербург, 3 июля. Петербургские правоохранители задержали мужчину, ограбившего иностранную туристку на 1,4 млн рублей.
Как стало известно ФАН, в минувшую пятницу, 30 июня около 17.30 в магазине «Дом книги» по Невскому проспекту неизвестный совершил кражу рюкзака с деньгами, фотоаппаратом, ювелирными изделиями и другим имуществом на общую сумму 1 354 750 рублей у гражданки Иордании 1963 года рождения, программного менеджера ООН. Иностранка прибыла в Петербург 29 июня по туристической визе, 2 июля она покинула город.
Накануне полиция задержала предполагаемого преступника, которым оказался безработный местный житель 1981 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество гражданки Иордании было частично изъято.