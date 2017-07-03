Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ФНС опровергла информацию о получении права блокировать анонимайзеры и VPN
Политика
Спор в Южно-Китайском море: КНР обвинила США в нарушении своего суверенитета
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спор в Южно-Китайском море: КНР обвинила США в нарушении своего суверенитета

    13:45  3 Июля 2017
    69

    Спор в Южно-Китайском море: КНР обвинила США в нарушении своего суверенитета

    Китайские боевые корабли и истребители встретили американский эсминец USS Stethem, вошедший в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. В связи с этим МИД КНР опубликовал официальное заявление, в котором обвинил Вашингтон в нарушении территориального суверенитета Китая.

    Острова раздора

    «Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для предупреждения американскому военному кораблю и вытеснения его из территориальных вод», — говорится в официальном заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

    В МИД КНР добавили, что Америка грубо нарушила суверенитет Китая, и призвали США прекратить нарушать нормы международного права. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Парасельские острова являются исконной территорией Китая.

    С другой стороны, Госдепартамент США указал, что «Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом», добавив, что Америка и впредь будет в полной мере использовать свою трактовку «свободы судоходства» в Южно-Китайском море.

    В МИД КНР добавили, что Америка грубо нарушила суверенитет Китая

    Такие различные позиции Пекина и Вашингтона в вопросе спорных островов связаны с территориальным спором КНР, Японии, Филиппин и Вьетнама относительно морских границ и исключительных экономических зон в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Эти споры концентрируются вокруг небольших, но многочисленных островов-архипелагов Сиша и Наньша (более известных в мире, как архипелаг Спратли). Оба этих архипелага Китай считает своей территорией, хотя сопредельные с КНР государства, со своей стороны, оспаривают такого рода претензии Китая и, более того, активно проводят военное и хозяйственное освоение части островов, ближайших к их территориям.

    Кроме того, действия США учитывают и то, что американская трактовка морского права несколько отличается от современной, ставшей практически общепринятой. США до сих пор не подписали последнюю редакцию Конвенции ООН по морскому праву (принятую еще в 1982 году), которая как раз и регулирует такого рода территориальные споры. Конвенцию подписали и ратифицировали уже 159 стран, включая и всех участников конфликта в морях около Китая — КНР, Японию, Филиппины и Вьетнам. Поэтому в своих действиях Соединенные Штаты до сих пор руководствуются «пиратскими законами» XVIII-XIX веков, которые в Вашингтоне, тем не менее, предпочитают называть «международным морским правом».

    Архипелаг: интересы КНР

    Для Китая основным и пока что единственным театром военно-морского противостояния с США является акватория Тихого океана со всеми прибрежными и примыкающими морями. Это единое морское пространство с точки зрения Китая делится на две неравные части. Первая часть — это внутренние, прибрежные моря возле самого Китая, ограниченные «первой цепью островов», на которых сильно присутствие военно-морских флотов других государств — прежде всего США, но также России, Японии, Кореи и Вьетнама. Это цепь архипелагов, тянущаяся от оконечности Камчатки на севере через Японские острова до Филиппин и Малайзии на юге. В число этой «первой цепи островов» входят и архипелаги Сиша и Наньша, которые расположены в стратегически уязвимом «южном мягком подбрюшье» КНР. С территории и из акватории этих архипелагов можно легко создать угрозу для любого промышленного или административного центра КНР — подлетное время вражеских ракет или авиации в таком случае составит считанные минуты.

    Для Китая основным театром военно-морского противостояния с США является акватория Тихого океана

    Однако основной головной болью Пекина в этой цепочке ограничивающих Китай архипелагов является де-факто независимый остров Тайвань, военный конфликт вокруг которого присутствует практически в любом сценарии противостояния Китая и США. В отношении этой прибрежной зоны у Китая есть доктрина, обозначаемая обычно как «противодействие вторжению/закрытие зоны». Имеется в виду, что при необходимости Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и ВМС Китая совместными действиями флота и береговой авиации, при поддержке других родов войск, должны иметь возможность противодействовать враждебным действиям противника в пределах «первой цепи» и в проливах между архипелагами, включая и полную блокаду Тайваня и любых других островных территорий с моря.

    В силу вышеизложенного, Сиша и Наньша становятся передовым аванпостом КНР в такой блокадной стратегии. Эти небольшие острова, лишь немного выступающие над уровнем Мирового океана и не имеющие постоянного населения, уже снабжены четырьмя взлетно-посадочными полосами, принадлежащими Китаю и использующимися, как аэродромы подскока или передовые базы ВВС КНР.

    Второй целью Китая, заложенной в постепенное освоение и последовательное отстаивание суверенитета спорных архипелагов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, является чистая экономика.

    В настоящее время архипелаги используется как рыбопромысловый район всеми сопредельными государствами — иная деятельность там практически отсутствует. Однако исследования говорят о наличии значительного количества нефти и газа. По данным министерства энергетики США в районе архипелага сосредоточено до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55,1 трлн кубометров природного газа. Такой солидный кусок нефтегазового пирога имеет стратегическое значение для КНР — в настоящее время Китай импортирует приличное количество нефти и газа и критически зависит от морских путей их доставки в страну.

    В настоящее время архипелаги используется как рыбопромысловый район всеми сопредельными государствами

    Архипелаг: интересы США

    Рост военно-политической мощи КНР продолжается без перерывов и остановок вот уже четвертый десяток лет. Этот процесс стартовал после знаменательного визита президента США Ричарда Никсона в Китай в середине 1970-х, когда США начали использовать КНР, как противовес тогдашнему СССР. Американцы передали Китаю часть промышленных и научных технологий, которые использовались в качестве платы за уход от следования внешнеполитическому курсу СССР. Однако впоследствии, как оказалось, Китай стал для США «лекарством хуже болезни». В борьбе с СССР, а затем с Россией, США создали своими руками своего геостратегического конкурента, причем управлять им у американцев просто не получается. Вплоть до последнего времени такое положение вещей отчасти нивелировалось тем, что Китай представлял собой «экономического гиганта» и «военного карлика» одновременно, но последние инициативы НОАК в части ракетно-ядерного и морского оружия вызвали в США крайне негативную реакцию. Речь уже идет о том, что в ближайшее время КНР сможет если не оспаривать мировую американскую гегемонию, то, по крайней мере, активно и постоянно подвергать ее сомнению.

    Причем нынешняя опасность Китая состоит как раз не в том, что он собирается активно оспаривать американскую гегемонию, но может уже эффективно блокировать любые попытки ущемления собственных геополитических и геоэкономических интересов, при этом проводя очень ограниченную политику военной экспансии. Фактически, в XXI веке США совершенно не контролируют рост китайского инфраструктурного, экономического и технологического потенциала и уже никак не могут заблокировать его пути снабжения и продажи своих товаров. Авианосцы оказались бесполезны в мире, в котором Китай уже практически выстроил систему своих мировых коммуникаций и союзов.

    В ближайшее время КНР сможет если не оспаривать мировую американскую гегемонию, то, по крайней мере, активно и постоянно подвергать ее сомнению

    В такой ситуации США предпринимают попытку максимально втянуть КНР в серию пограничных конфликтов с сопредельными государствами, в которых Китай будет вынужден тратить силы и ресурсы, в то время как США могут выступать в привычной для них роли «миротворца» и арбитра, на словах занимаясь урегулированием конфликта, но фактически активнейшим образом участвуя в его разжигании и эскалации.

    Именно такого рода сценарию и подчинены недавние действия эсминца USS Stethem — присутствие этой морской единицы в акватории спорных островов Сиша практически бесполезно с военной точки зрения, но создает очень удобный повод для дальнейшей эскалации напряженности и подталкивает сопредельные с КНР государства к более активной позиции в противостоянии с Китаем.

    Впрочем, скорее всего, данный инцидент останется без продолжения — как уже было сказано, нынешняя военно-политическая доктрина КНР подразумевает лишь «блокадный» ответ на любые провокационные действия в «первой цепи островов», если такого рода активность не создает непосредственной угрозы территории Китая.

    Американская собака лает, китайский слон идет дальше.

    Автор: Алексей Анпилогов
    #россия #ссср #сша #китай #кнр #вашингтон #эсминец #никсон #пекин #тайвань #наньша #сиша #ноак #спратли #парасельские
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
    1338

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле

        13:08 3 Июля 2017 4072
        Читать
        12:33
        Сегодня

        НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка
        11:42
        Сегодня

        СК подтвердил гибель семи человек на озере в Челябинской области
        11:34
        Сегодня

        Россия учла все недостатки военной техники, задействованной в Сирии — Рогозин
        11:20
        Сегодня

        СМИ узнали о планах Трампа обсудить с Путиным Сирию и Донбасс
        11:12
        Сегодня

        Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1710

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1750

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8836

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2892

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2313
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        Рогозин: Ни один агрессор не рискнет развязать войну против России

        11:31   3 Июля 2017
        405
        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        Коалиция грубейшим образом нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин

        10:56   3 Июля 2017
        490
        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

        10:55   3 Июля 2017
        163
        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        10:01   3 Июля 2017
        602