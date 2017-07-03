Спор в Южно-Китайском море: КНР обвинила США в нарушении своего суверенитета

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Китайские боевые корабли и истребители встретили американский эсминец USS Stethem, вошедший в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. В связи с этим МИД КНР опубликовал официальное заявление, в котором обвинил Вашингтон в нарушении территориального суверенитета Китая.

Острова раздора

«Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для предупреждения американскому военному кораблю и вытеснения его из территориальных вод», — говорится в официальном заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В МИД КНР добавили, что Америка грубо нарушила суверенитет Китая, и призвали США прекратить нарушать нормы международного права. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Парасельские острова являются исконной территорией Китая.

С другой стороны, Госдепартамент США указал, что «Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом», добавив, что Америка и впредь будет в полной мере использовать свою трактовку «свободы судоходства» в Южно-Китайском море.

Такие различные позиции Пекина и Вашингтона в вопросе спорных островов связаны с территориальным спором КНР, Японии, Филиппин и Вьетнама относительно морских границ и исключительных экономических зон в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Эти споры концентрируются вокруг небольших, но многочисленных островов-архипелагов Сиша и Наньша (более известных в мире, как архипелаг Спратли). Оба этих архипелага Китай считает своей территорией, хотя сопредельные с КНР государства, со своей стороны, оспаривают такого рода претензии Китая и, более того, активно проводят военное и хозяйственное освоение части островов, ближайших к их территориям.

Кроме того, действия США учитывают и то, что американская трактовка морского права несколько отличается от современной, ставшей практически общепринятой. США до сих пор не подписали последнюю редакцию Конвенции ООН по морскому праву (принятую еще в 1982 году), которая как раз и регулирует такого рода территориальные споры. Конвенцию подписали и ратифицировали уже 159 стран, включая и всех участников конфликта в морях около Китая — КНР, Японию, Филиппины и Вьетнам. Поэтому в своих действиях Соединенные Штаты до сих пор руководствуются «пиратскими законами» XVIII-XIX веков, которые в Вашингтоне, тем не менее, предпочитают называть «международным морским правом».

Архипелаг: интересы КНР

Для Китая основным и пока что единственным театром военно-морского противостояния с США является акватория Тихого океана со всеми прибрежными и примыкающими морями. Это единое морское пространство с точки зрения Китая делится на две неравные части. Первая часть — это внутренние, прибрежные моря возле самого Китая, ограниченные «первой цепью островов», на которых сильно присутствие военно-морских флотов других государств — прежде всего США, но также России, Японии, Кореи и Вьетнама. Это цепь архипелагов, тянущаяся от оконечности Камчатки на севере через Японские острова до Филиппин и Малайзии на юге. В число этой «первой цепи островов» входят и архипелаги Сиша и Наньша, которые расположены в стратегически уязвимом «южном мягком подбрюшье» КНР. С территории и из акватории этих архипелагов можно легко создать угрозу для любого промышленного или административного центра КНР — подлетное время вражеских ракет или авиации в таком случае составит считанные минуты.

Однако основной головной болью Пекина в этой цепочке ограничивающих Китай архипелагов является де-факто независимый остров Тайвань, военный конфликт вокруг которого присутствует практически в любом сценарии противостояния Китая и США. В отношении этой прибрежной зоны у Китая есть доктрина, обозначаемая обычно как «противодействие вторжению/закрытие зоны». Имеется в виду, что при необходимости Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и ВМС Китая совместными действиями флота и береговой авиации, при поддержке других родов войск, должны иметь возможность противодействовать враждебным действиям противника в пределах «первой цепи» и в проливах между архипелагами, включая и полную блокаду Тайваня и любых других островных территорий с моря.

В силу вышеизложенного, Сиша и Наньша становятся передовым аванпостом КНР в такой блокадной стратегии. Эти небольшие острова, лишь немного выступающие над уровнем Мирового океана и не имеющие постоянного населения, уже снабжены четырьмя взлетно-посадочными полосами, принадлежащими Китаю и использующимися, как аэродромы подскока или передовые базы ВВС КНР.

Второй целью Китая, заложенной в постепенное освоение и последовательное отстаивание суверенитета спорных архипелагов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, является чистая экономика.

В настоящее время архипелаги используется как рыбопромысловый район всеми сопредельными государствами — иная деятельность там практически отсутствует. Однако исследования говорят о наличии значительного количества нефти и газа. По данным министерства энергетики США в районе архипелага сосредоточено до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55,1 трлн кубометров природного газа. Такой солидный кусок нефтегазового пирога имеет стратегическое значение для КНР — в настоящее время Китай импортирует приличное количество нефти и газа и критически зависит от морских путей их доставки в страну.

Архипелаг: интересы США

Рост военно-политической мощи КНР продолжается без перерывов и остановок вот уже четвертый десяток лет. Этот процесс стартовал после знаменательного визита президента США Ричарда Никсона в Китай в середине 1970-х, когда США начали использовать КНР, как противовес тогдашнему СССР. Американцы передали Китаю часть промышленных и научных технологий, которые использовались в качестве платы за уход от следования внешнеполитическому курсу СССР. Однако впоследствии, как оказалось, Китай стал для США «лекарством хуже болезни». В борьбе с СССР, а затем с Россией, США создали своими руками своего геостратегического конкурента, причем управлять им у американцев просто не получается. Вплоть до последнего времени такое положение вещей отчасти нивелировалось тем, что Китай представлял собой «экономического гиганта» и «военного карлика» одновременно, но последние инициативы НОАК в части ракетно-ядерного и морского оружия вызвали в США крайне негативную реакцию. Речь уже идет о том, что в ближайшее время КНР сможет если не оспаривать мировую американскую гегемонию, то, по крайней мере, активно и постоянно подвергать ее сомнению.

Причем нынешняя опасность Китая состоит как раз не в том, что он собирается активно оспаривать американскую гегемонию, но может уже эффективно блокировать любые попытки ущемления собственных геополитических и геоэкономических интересов, при этом проводя очень ограниченную политику военной экспансии. Фактически, в XXI веке США совершенно не контролируют рост китайского инфраструктурного, экономического и технологического потенциала и уже никак не могут заблокировать его пути снабжения и продажи своих товаров. Авианосцы оказались бесполезны в мире, в котором Китай уже практически выстроил систему своих мировых коммуникаций и союзов.

В такой ситуации США предпринимают попытку максимально втянуть КНР в серию пограничных конфликтов с сопредельными государствами, в которых Китай будет вынужден тратить силы и ресурсы, в то время как США могут выступать в привычной для них роли «миротворца» и арбитра, на словах занимаясь урегулированием конфликта, но фактически активнейшим образом участвуя в его разжигании и эскалации.

Именно такого рода сценарию и подчинены недавние действия эсминца USS Stethem — присутствие этой морской единицы в акватории спорных островов Сиша практически бесполезно с военной точки зрения, но создает очень удобный повод для дальнейшей эскалации напряженности и подталкивает сопредельные с КНР государства к более активной позиции в противостоянии с Китаем.

Впрочем, скорее всего, данный инцидент останется без продолжения — как уже было сказано, нынешняя военно-политическая доктрина КНР подразумевает лишь «блокадный» ответ на любые провокационные действия в «первой цепи островов», если такого рода активность не создает непосредственной угрозы территории Китая.

Американская собака лает, китайский слон идет дальше.