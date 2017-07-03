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Экономика
НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка
Экономика
НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка
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    НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка

    12:33  3 Июля 2017
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    НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка

    Киев, 3 июля. Национальный банк Украины подтвердил получение заявки для согласования приобретения украинской «дочки» Сбербанка от белорусского предпринимателя Виктора Прокопени. 

    Согласно имеющимся данным, НБУ 30 июня этого года получил документы от белорусского гражданина Виктора Прокопени для урегулирования покупки 100% акций Сбербанка.

    НБУ получил полный пакет документов с заявкой на покупку «дочки» Сбербанка

    В Нацбанке заявили, что на сегодняшний день все документы прошли регистрацию. Изучение заявки может составить до 90 дней с момента получения полного пакета документов, сообщает ТАСС. 

    Стоит отметить, что сам бизнесмен подтвердил, что ведет переговоры с российским банковским учреждением о покупке украинской «дочки». 

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #сбербанк #нбу
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    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

    11:12  3 Июля 2017  /обновлено: 11:32  03 Июля 2017
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    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили Россию твердую пятерку

    Москва, 3 июля. Кубок конфедераций 2017 года завершился накануне. Победителем стала сборная Германии. Теперь, когда страсти понемногу стихают, и сами спортсмены, и болельщики делятся впечатлениями и теплыми воспоминаниями от турнира, а также отмечают высокий уровень организации. 

    Кубок проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Первый и финальный матчи были сыграны на новом стадионе «Санкт-Петербург». 

    По окончании Кубка была подведена статистика, которая показала, что Россия, впервые выступившая хозяйкой турнира, справилась с задачей на отлично: посещаемость матчей в общей сложности составила 628 304 человека, что стало третьим показателем за всю историю подобных турниров. Только на финальный матч в Петербурге пришли более 57 тыс. зрителей. 

    Спортсмены, спортивные чиновники и болельщики из разных стран отметили не только зрелищность игр, но и высокий уровень организации. 

    «Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ»,  — сказал по итогу чемпионата президент ФИФА Джанни Инфантино.

    А главный тренер занявшей третье место сборной Мексики Хуан Карлос Осорио, например, остался под большим впечатлением от Москвы. 

    «Организация потрясающая. Очень хорошие стадионы… Россия, я поздравляю вас с успешным проведением Кубка конфедераций! Все прошло отлично»,  — заявил тренер бронзовых призеров турнира.

    Болельщики делятся впечатлениями в соцсетях. 

     

    The best experience in our life! Final ????⚽ #confederationscup

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    Вне всяких сомнений, одни из самых ярких моментов Кубка подарили дети — девочка на инвалидной коляске Полина Хаерединова, которая за руку выводила на поле Криштиану Роналду, и мальчик, который пронес на поле маркер, чтобы все тот же Роналду расписался у него на футболке.  

    В том, что футбол действительно сближает, убедились в России фанаты из разных стран. Так, болельщиков из Чили российские «коллеги» нарядили в шапки-ушанки и научили самым главным словам на русском языке. 

    Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить самые яркие моменты вчерашнего дня.

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    Автор: Владимир Багров
    #кубок конфедераций
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