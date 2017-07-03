Шансов найти выживших пассажиров перевернувшейся на Урале лодки нет

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Челябинск, 3 июля. Шансов найти выживших пассажиров лодки, перевернувшейся на озере в Челябинской области, практически не осталось, заявили источники в экстренных службах региона. Как стало известно ФАН, сейчас спасатели исследовали все семь километров прибрежной территории и не обнаружили ни выживших в результате ЧП, ни тел. В данный момент на водоеме работают по очереди две группы водолазов.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту опрокидывания лодки на озере Максимка. Трагедия произошла вечером 2 июля. В тот же день были найдены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика.

По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников (всего девять человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули.

Позднее в ходе поисковых работ обнаружены тела 8 и 15-летнего мальчиков. Также установлено, что четверо детей смогли спастись после опрокидывания лодки.

Назначены и проводятся судебные экспертизы по установлению причины смерти, техническая экспертиза по состоянию лодки, допрашиваются свидетели.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники правоохранительных органов. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления.

