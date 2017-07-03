Французская полиция предотвратила покушение на Макрона

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Париж, 3 июля. Сотрудники правоохранительных органов во Франции рассказали о предотвращении покушения на французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сегодня передает телеканал BFM TV.

По данным полиции, это был 23-летний мужчина, которому уже предъявили обвинение в индивидуальном терроризме.

Обвиняемый мужчина в переписке на одном из игровых порталов заявил, что хочет приобрести автомат Калашникова для атаки, которую он хочет осуществить 14 июля.

Согласно информации полиции, нападение должно было состояться в ходе парада в честь дня взятия Бастилии на Елисейских полях.

Отмечается, что в минувшем году злоумышленник был осужден за оправдание терроризма.