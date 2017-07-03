Названы восемь лучших бюджетных кроссоверов в России

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Москва, 3 июля. Автомобильные эксперты составили рейтинг из восьми лучших моделей кроссоверов — известных также как «паркетники» — цены на базовую комплектацию которых на российском рынке составляют меньше миллиона рублей. В топ-8 вошли модели от Ford, Renault, Hyndai и китайских производителей с автоматической коробкой передач.

На вершине списка оказался эстетичный и экономичный Ford EcoSport c 6-ступенчатой АКПП и двигателем объемом 1,6 литра мощностью в 122 лошадиных силы. В базовой комплектации EcoSport обойдется примерно в 990 000 рублей.

Второе и третье место заняли модели от французского производителя — Renault Kaptur и Renault Duster соответственно. Как отмечает «Свободная пресса», Kaptur поставляется в более богатой комплектации, зато у Duster в запасе — двигатель объемом 2,0 литра и 143 лошадиных силы против 114. Стоят они, соответственно, 979 990 и 939 990 рублей.

Остальные места распределились следующим образом — на четвертом месте кореец Hyundai Creta, который стоит столько же, сколько и Duster, а далее Geely Emgrand X7 за 986 000 рублей, Cherry Tiggo 3 за 909 900 рублей, лишенный полного привода Lifan X60 за 849 900 рублей и копирующий внешне BMW X1 китаец Brilliance V5 за 781 900 рублей.