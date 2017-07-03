Тюменский ЛГБТ-кот по кличке «Беляш» вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях
Тюмень, 3 июля. Жители Тюмени активно обсуждают в соцсетях кота, которого выкрасили в радужные цвета. Ветеринары выходили животное и теперь подыскивают ему хозяина.
В тюменских пабликах появились фотографии кота с «радужной» спиной и надписью zoomir на выбритом боку. Многие пользователи предположили, что пушистый питомец «пропагандирует» нетрадиционные отношения. Кто-то отнесся к этому с иронией, кто-то с раздражением. Некоторые тюменцы также возмутились поступком людей, покрасивших кота, поскольку это может нанести непоправимый вред его здоровью. Однако ветеринары заверили, что краски безвредные, и здоровью животного ничего не угрожает.
«Кота зовут Беляш. Нам его подкинули больного лишаем с выдранной шерстью и голодного. Мы его выходили и решили привести в привлекательный вид, чтобы он быстрее нашел хозяев», — сообщила URA.RU управляющая продажами ветеринарной клиники Евгении Мамоновой Елена Городилова.
Она добавила, что Беляш привит, стерилизован и воспитан.