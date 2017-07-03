С такими кораблями Россия может спать спокойно: питерцы оценили экспозицию Морского салона. ФАН-ТВ

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Международный Военно-морской салон прошел в Петербурге. Самой зрелищной частью его программы, бесспорно, можно было считать демонстрацию российских военных кораблей в гавани Васильевского острова. Посетители смогли оценить фрегаты, корабли противоминной обороны, малые ракетоносцы, корветы и целую «стаю» малых судов: катеров-разведчиков, спасательных моторных лодок МЧС и многое другое. Однако у посетителей была возможность оценить машины лишь с берега. В то время как съемочной группе ФАН-ТВ, при поддержке пресс-службы ВМФ, удалось взглянуть на эту мощь непосредственно с воды.

Выставка под открытым небом воистину поражает размахом. При этом корабли не замерли у Морского вокзала, словно музейные экспонаты. Катера и лодки регулярно выходят на большую воду, в сторону Финского залива, исчезая из вида уже за ЗСД. Возвращаются экипажи спустя час, а то и несколько. Это оттачивают мастерство рулевые, набираются опыта новобранцы. Большим судам, конечно, сложнее: в небольшой (для такого скопления громадных машин) гавани им попросту не развернуться, вот и приходится смирно стоять на якорях. Однако у каждого трапа в любое время дня несет вахту по меньшей мере один член экипажа, а командиры неустанно следят за порядком. Таким образом посетителям Салона открывается возможность (хоть и не в полной мере, но все же) увидеть служебные будни Военно-морского флота России. Корреспонденты ФАН-ТВ расспросили гостей МВМС о впечатлениях.

– Это очень впечатляющее зрелище, когда смотришь на такие огромные суда, мне очень понравилось! – поделилась Дарья Лётова.

Ее сестра Ирина тоже осталась под впечатлением, но не только как сторонний наблюдатель:

– Я работаю на ВПК (военно-промышленный комплекс – прим. ред.), поэтому приятно посмотреть, в том числе, на работу, которую ты делаешь, на оборудование, которое стоит на кораблях и действует на флоте. Впечатляюще!

– Мы тоже занимаемся разработкой оборудования для кораблей, интересно посмотреть, как это все устроено, – рассказал Андрей Проконич.

– На таких экскурсиях становится гордо за свою страну, когда ты видишь это всё вживую, а не по новостям, в телевизоре, – откликнулась его спутница Екатерина Манкина.

– Эмоции зашкаливают, потому что все очень красивое! Мы, конечно, не разбираемся в этом, как специалисты, но можем судить по внешнему виду. Все такое серо-белое, но, в общем, фотографии вышли замечательные, – смеясь, поведала Ксения Рыбачук. – Есть чувство защищенности, потому что тут столько красивых мужчин, готовых защитить нас. А на фоне таких кораблей это убеждение становится вдвое сильней.

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Впрочем, наблюдением со стороны удовлетворены оказались далеко не все посетители. Попасть на борт, побывать на капитанском мостике, в каютах или машинном отделении было бы куда интереснее, сетуют посетители. Такая возможность была предоставлена, но далеко не на всех кораблях и только в строго отведенные часы. Организаторы объясняют это просто: действующий военный флот. Вопросы государственной безопасности.

– Очень бы хотелось попасть на корабль, но не знаю, пустят нас или нет. В этой части какой-то провал, – поделился Алексей Куковенко, любопытство которого, как оказалось, тоже было не только праздным. – Мы занимаемся морской тематикой, подводными кораблями, и для меня, разумеется, тема интересна не понаслышке. Хочется посмотреть с профессиональной точки зрения – на механизмы, пообщаться со специалистами.

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Кто-то пришел на МВМС-2017 из профессионального интереса, кто-то из патриотических чувств. А другие стали посетителями Салона, потому что его проведение очень удачно совпало с визитом в Северную столицу, как, например, в случае Натальи Беловой.

– Я приехала из Бремена, мы только начали осмотр, поэтому конкретная картина у меня пока не сложилась. Но потрясает! Вообще масштаб, размах и всё увиденное.

– Российская техника вызывает гордость, – продолжил разговор ее спутник Виталий Алексеев. – Хочется, чтобы она была всегда на таком уровне, чтобы на всех рубежах стояли такие корабли и охраняли мир в России, россиян.

По каким критериям отбирались суда для демонстрации в Питере, неизвестно, но отыскались посетители, которые подметили интересные и общие для всех представленных судов детали.

– Хорошие впечатления остаются, корабли ухоженные. Мы не специалисты, поэтому пришли сюда, можно сказать, как в морской музей – посмотреть, что сейчас есть в нашем корабельном деле, – рассказал Павел Потапов, пришедший на МВМС с сыном Антоном.

У юноши увиденное вызвало больше эмоций:

– Я достаточно впечатлен, всегда представлял их поменьше. А они… – Не найдя подходящего слова парень даже присвистнул, – огромные такие!

С неофициальной стороны МВМС стал хорошим способом семейного времяпрепровождения. Тем более, что жители портовых городов, каковым является Санкт-Петербург, с детства имеют хоть какое-то представление о судоходстве. А кое-кто, несмотря на весьма юный возраст, очень даже просвещен в этом деле. Например, самая маленькая собеседница корреспондентов Олеся Самойлова:

– Мне военные корабли нравятся, потому что они приносят очень много пользы. И еще нравятся катера, потому что быстро ездят!

– А какую пользу приносят корабли?

– Они могут участвовать в войне. Защищают на воде. И спасательные катера тоже.

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