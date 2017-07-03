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С такими кораблями Россия может спать спокойно: питерцы оценили экспозицию Морского салона. ФАН-ТВ
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    С такими кораблями Россия может спать спокойно: питерцы оценили экспозицию Морского салона. ФАН-ТВ

    12:21  3 Июля 2017
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    Международный Военно-морской салон прошел в Петербурге. Самой зрелищной частью его программы, бесспорно, можно было считать демонстрацию российских военных кораблей в гавани Васильевского острова. Посетители смогли оценить фрегаты, корабли противоминной обороны, малые ракетоносцы, корветы и целую «стаю» малых судов: катеров-разведчиков, спасательных моторных лодок МЧС и многое другое. Однако у посетителей была возможность оценить машины лишь с берега. В то время как съемочной группе ФАН-ТВ, при поддержке пресс-службы ВМФ, удалось взглянуть на эту мощь непосредственно с воды.

    Выставка под открытым небом воистину поражает размахом. При этом корабли не замерли у Морского вокзала, словно музейные экспонаты. Катера и лодки регулярно выходят на большую воду, в сторону Финского залива, исчезая из вида уже за ЗСД. Возвращаются экипажи спустя час, а то и несколько. Это оттачивают мастерство рулевые, набираются опыта новобранцы. Большим судам, конечно, сложнее: в небольшой (для такого скопления громадных машин) гавани им попросту не развернуться, вот и приходится смирно стоять на якорях. Однако у каждого трапа в любое время дня несет вахту по меньшей мере один член экипажа, а командиры неустанно следят за порядком. Таким образом посетителям Салона открывается возможность (хоть и не в полной мере, но все же) увидеть служебные будни Военно-морского флота России. Корреспонденты ФАН-ТВ расспросили гостей МВМС о впечатлениях.

    – Это очень впечатляющее зрелище, когда смотришь на такие огромные суда, мне очень понравилось! – поделилась Дарья Лётова.

    Ее сестра Ирина тоже осталась под впечатлением, но не только как сторонний наблюдатель:

    – Я работаю на ВПК (военно-промышленный комплекс – прим. ред.), поэтому приятно посмотреть, в том числе, на работу, которую ты делаешь, на оборудование, которое стоит на кораблях и действует на флоте. Впечатляюще!

    С такими кораблями Россия может спать спокойно: питерцы оценили экспозицию Морского салона. ФАН-ТВ

    – Мы тоже занимаемся разработкой оборудования для кораблей, интересно посмотреть, как это все устроено, – рассказал Андрей Проконич.

    – На таких экскурсиях становится гордо за свою страну, когда ты видишь это всё вживую, а не по новостям, в телевизоре, – откликнулась его спутница Екатерина Манкина.

    – Эмоции зашкаливают, потому что все очень красивое! Мы, конечно, не разбираемся в этом, как специалисты, но можем судить по внешнему виду. Все такое серо-белое, но, в общем, фотографии вышли замечательные, – смеясь, поведала Ксения Рыбачук. – Есть чувство защищенности, потому что тут столько красивых мужчин, готовых защитить нас. А на фоне таких кораблей это убеждение становится вдвое сильней.

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    С такими кораблями Россия может спать спокойно: питерцы оценили экспозицию Морского салона. ФАН-ТВ

    Впрочем, наблюдением со стороны удовлетворены оказались далеко не все посетители. Попасть на борт, побывать на капитанском мостике, в каютах или машинном отделении было бы куда интереснее, сетуют посетители. Такая возможность была предоставлена, но далеко не на всех кораблях и только в строго отведенные часы. Организаторы объясняют это просто: действующий военный флот. Вопросы государственной безопасности.

    – Очень бы хотелось попасть на корабль, но не знаю, пустят нас или нет. В этой части какой-то провал, – поделился Алексей Куковенко, любопытство которого, как оказалось, тоже было не только праздным. – Мы занимаемся морской тематикой, подводными кораблями, и для меня, разумеется, тема интересна не понаслышке. Хочется посмотреть с профессиональной точки зрения – на механизмы, пообщаться со специалистами.

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    Кто-то пришел на МВМС-2017 из профессионального интереса, кто-то из патриотических чувств. А другие стали посетителями Салона, потому что его проведение очень удачно совпало с визитом в Северную столицу, как, например, в случае Натальи Беловой.

    С такими кораблями Россия может спать спокойно: питерцы оценили экспозицию Морского салона. ФАН-ТВ

    – Я приехала из Бремена, мы только начали осмотр, поэтому конкретная картина у меня пока не сложилась. Но потрясает! Вообще масштаб, размах и всё увиденное.

    – Российская техника вызывает гордость, – продолжил разговор ее спутник Виталий Алексеев. – Хочется, чтобы она была всегда на таком уровне, чтобы на всех рубежах стояли такие корабли и охраняли мир в России, россиян.

    По каким критериям отбирались суда для демонстрации в Питере, неизвестно, но отыскались посетители, которые подметили интересные и общие для всех представленных судов детали.

    – Хорошие впечатления остаются, корабли ухоженные. Мы не специалисты, поэтому пришли сюда, можно сказать, как в морской музей – посмотреть, что сейчас есть в нашем корабельном деле, – рассказал Павел Потапов, пришедший на МВМС с сыном Антоном.

    С такими кораблями Россия может спать спокойно: питерцы оценили экспозицию Морского салона. ФАН-ТВ

    У юноши увиденное вызвало больше эмоций:

    – Я достаточно впечатлен, всегда представлял их поменьше. А они… – Не найдя подходящего слова парень даже присвистнул, – огромные такие!

    С неофициальной стороны МВМС стал хорошим способом семейного времяпрепровождения. Тем более, что жители портовых городов, каковым является Санкт-Петербург, с детства имеют хоть какое-то представление о судоходстве. А кое-кто, несмотря на весьма юный возраст, очень даже просвещен в этом деле. Например, самая маленькая собеседница корреспондентов Олеся Самойлова:

    – Мне военные корабли нравятся, потому что они приносят очень много пользы. И еще нравятся катера, потому что быстро ездят!

    – А какую пользу приносят корабли?

    – Они могут участвовать в войне. Защищают на воде. И спасательные катера тоже.

    Смотрите также: Гроза вражеских подлодок в Тихом океане : корвет «Гремящий» спустили на воду в Питере. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Евгения Исаева; Андрей Ивашин
    #россия #петербург
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    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

    11:12  3 Июля 2017  /обновлено: 11:32  03 Июля 2017
    1440

    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили Россию твердую пятерку

    Москва, 3 июля. Кубок конфедераций 2017 года завершился накануне. Победителем стала сборная Германии. Теперь, когда страсти понемногу стихают, и сами спортсмены, и болельщики делятся впечатлениями и теплыми воспоминаниями от турнира, а также отмечают высокий уровень организации. 

    Кубок проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Первый и финальный матчи были сыграны на новом стадионе «Санкт-Петербург». 

    По окончании Кубка была подведена статистика, которая показала, что Россия, впервые выступившая хозяйкой турнира, справилась с задачей на отлично: посещаемость матчей в общей сложности составила 628 304 человека, что стало третьим показателем за всю историю подобных турниров. Только на финальный матч в Петербурге пришли более 57 тыс. зрителей. 

    Спортсмены, спортивные чиновники и болельщики из разных стран отметили не только зрелищность игр, но и высокий уровень организации. 

    «Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ»,  — сказал по итогу чемпионата президент ФИФА Джанни Инфантино.

    А главный тренер занявшей третье место сборной Мексики Хуан Карлос Осорио, например, остался под большим впечатлением от Москвы. 

    «Организация потрясающая. Очень хорошие стадионы… Россия, я поздравляю вас с успешным проведением Кубка конфедераций! Все прошло отлично»,  — заявил тренер бронзовых призеров турнира.

    Болельщики делятся впечатлениями в соцсетях. 

     

    The best experience in our life! Final ????⚽ #confederationscup

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    Вне всяких сомнений, одни из самых ярких моментов Кубка подарили дети — девочка на инвалидной коляске Полина Хаерединова, которая за руку выводила на поле Криштиану Роналду, и мальчик, который пронес на поле маркер, чтобы все тот же Роналду расписался у него на футболке.  

    В том, что футбол действительно сближает, убедились в России фанаты из разных стран. Так, болельщиков из Чили российские «коллеги» нарядили в шапки-ушанки и научили самым главным словам на русском языке. 

    Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить самые яркие моменты вчерашнего дня.

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    Автор: Владимир Багров
    #кубок конфедераций
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