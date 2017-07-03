Рогозин рассказал о планах увеличить количество пусков с космодрома «Восточный»
Москва, 3 июля. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, уже начиная со следующего года количество пусков ракет-носителей с российского космодрома «Восточный» будет увеличиваться по нарастающей: в 2017 году состоится два пуска, в 2018 году серийных пусков будет уже пять, а в дальнейшем «Восточный» должен стать основным российским космодромом.
«Сначала два, в следующем году по планам — пять, и дальше по нарастающей, — рассказал Рогозин о планах Роскосмоса. — «Восточный»: 2021 год — Ангара-5М, затем после 2025 года — сверхтяжелая ракета. А на Байконуре: 2022 год — это пуск новой средней ракеты Союз-5».
В интервью РИА Новости вице-премьер подчеркнул, что в Роскосмосе обращают внимание на успехи американских коллег из частных космических компаний, «в том числе на разработку технологий возвращаемых первых ступеней, которые «проповедует» и реализует господин Илон Маск», и не намерены уступать рынок пусковых услуг.
«Мы просто физически не имеем права уступить кому бы то ни было рынок пусковых услуг. Мы всегда были лидерами на этом рынке и должны были принять некие решения», — объявил Рогозин.