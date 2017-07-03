Грань терпения: молодая жена заявила, что готова уйти от Краско

В Избранное

Москва, 3 июля. Наталья, молодая жена известного советского и российского актера Ивана Краско, объявила, что готова подать на развод, если ситуация в их семье не улучшится. По ее словам, она борется за брак из последних сил, однако не выдерживает «пылесборников» и «мусора» в квартире, а кроме того, плохие отношения с невесткой актера также подтачивают ее терпение.

По словам Натальи, в квартире, где живут они с актером и его бывшей невесткой Маргаритой Звонаревой, ремонт не делался уже 19 лет. За это время квартира успела покрыться изрядным слоем пыли и грязи, она завалена книгами и бутылками, которые коллекционирует Краско.

«У нас дома полно книг, мы, пылесборники, подарки, пакеты, алкозавод, который Иван устроил… Да, Иван Иванович увлекается настойками и собирает красивые бутылки. Все это начинает скапливаться, захламлять весь дом, а еще мы завели кошечку Клементину, которая из миски еду лапой достает, поваляет ее по дому и потом ест, — передает слова Натальи издание «Дни.ру». — Я прихожу, вижу весь этот бардак и убираю его!»

В отчаянии Наталья Краско решилась на ремонт своими руками, однако эта тема постоянно служит источником скандалов со Звонаревой — а муж никак не поддерживает молодую жену в семейном конфликте.