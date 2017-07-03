Онищенко предупредил об опасности холеры в связи с предстоящим хаджем на Курбан-байрам

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В связи со свирепствующей в Йемене эпидемией холеры доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко озабочен тем, что эта ситуация может оказаться потенциально опасной и для нашей страны. Через два месяца начнется хадж — массовое паломничество мусульман к святым местам — в Мекку и Медину — в котором принимают участие десятки тысяч россиян, живущих в мусульманских регионах Российской Федерации.

Своими опасениями Геннадий Онищенко поделился с Федеральным агентством новостей.

«Появились сообщения, что в Йемене еще больше осложнилась ситуация с эпидемией холеры, — отметил Геннадий Онищенко. — Число умерших уже достигло полутора тысяч человек, а количество больных на настоящий момент, только по официальным данным — 246 тысяч, а если учесть низкий уровень здравоохранения в этой стране, то это число можно смело умножать в несколько раз».

Собеседник ФАН вновь предупредил, что относительно локальная йеменская вспышка может быть связана с восьмой пандемией холеры, или с первой пандемией, зафиксированной в этом тысячелетии.

«Меня тревожит эта ситуация, поскольку Йемен имеет протяженную границу с Саудовской Аравией, а на сегодняшний день Саудовская Аравия входит в первую десятку стран с очень развитым туризмом», — отметил Геннадий Онищенко.

По словам депутата Госдумы, речь идет не только о весьма развитом в этой стране светском туризме. Саудовская Аравия — эта страна, где расположены главные святыни мусульманского мира.

«Совсем скоро, в самом начале сентября в эту страну начнется паломничество, или, как его называют, — хадж, — отметил Онищенко. — Это паломничество должен совершить каждый правоверный мусульманин в святые для ислама места — в Мекку и Медину — для того, чтобы приобрести к своему имени приставку «хаджи», то есть святой. И те примерно 30 лет, что я занимаюсь проблемой инфекционных заболеваний, я наблюдаю, что Саудовская Аравия всегда демонстрирует очень высокий уровень эпидемиологических требований к тем странам, откуда туда едут паломники».

По словам доктора медицинских наук, тут и квотирование числа паломников от каждой страны, и высокие требования относительно прививок, в первую очередь прививок от менингита, который передается воздушно-капельным путем и является высоко контагиозным заболеванием, что особенно опасно при высокой скученности.

«Вместе с тем хочу напомнить 1994 год, когда именно с паломничеством был связан массированный завоз в нашу страну холеры, который дал беспрецедентное для XX века количество заболевших в Дагестане, — отметил Геннадий Онищенко. — Эти заболевания тогда не были связаны с Саудовской Аравией, куда часть наших паломников отправлялась наиболее безопасным воздушным путем. Это было связано с тем, что большинство паломников из РФ отправились в хадж сухопутным транспортом — на автомобилях, автобусах и даже грузовиках. Многое паломники за время пути попадали в страны с неблагоприятными эпидемиологическими условиями, они контактировали с местным населением и т.д.»

По словам Геннадия Онищенко, нужно помнить, что в этом году нас ждет не только собственно хадж, который проходит в начале сентября. Есть еще и такое понятие, как малый хадж (ума), который длится на протяжении нескольких месяцев, что также увеличивает число людей, попадающих в страны, в которых есть риск заражения холерой.

Геннадий Онищенко отметил, что август и особенно сентябрь для нашей страны и вообще для Северного полушария являются самым «благоприятным» периодом для распространения кишечных заболеваний, в том числе холеры. Так что здесь имеет место совпадение двух факторов — паломничество и неблагоприятные по распространению кишечных инфекций месяцы, отметил Онищенко.

«Все эти обстоятельства должны настораживать наши соответствующие службы, — отметил депутат Госдумы. — Тем более, что после 1994 года мы структурировали службу направления паломников, утвердили специальные санитарные требования, и все священнослужители, которые направляют в хадж людей из наших мусульманских республик, относятся к этому очень ответственно. В каждой группе отправляются медицинские работники, которые сами являются паломниками, но еще и будучи специальным образом проинструктированы, наблюдают за своей группой».

По словам собеседника ФАН, и в этом году, особенно таким республикам, как Дагестан, который традиционно направляет в Мекку и Медину очень большое количество паломников, нужно очень серьезно к этому подготовиться. Надо заранее вступить в контакт с медицинскими службами Саудовской Аравии и сопредельных стран, через которые большинство паломников поедет наземным, наиболее традиционным путем, принять другие необходимые меры, и т.д.

«На фоне ситуации с холерой в Йемене, на мой взгляд, очень неубедительно звучат комментарии по этому поводу некоторых представителей наших госструктур, которые отвечают за эпидемиологическое благополучие в нашей стране, — отметил Геннадий Онищенко. — Опираясь на опыт прошлой пандемии холеры, мы еще в 90-е годы прошлого века очень жестко кодифицировали нашу страну по степени опасности передачи холеры в случае завоза этого заболевания на нашу территорию. Этой кодификацией определяется и объем, масштаб и качество всех профилактических мероприятий по выявлению вибриона холеры во внешней среде и среди населения, а также профилактических мероприятий как медикаментозного, так и социального характера, в том числе касающихся еды, воды, требований к организации общественного питания и торговли и т.д.»

При этом, по мнению депутата Госдумы, не все, кто сегодня несет ответственность за эту сферу, достаточно серьезно и вдумчиво относятся к опыту своих предшественников.

«Если судить по некоторым комментариям, которые сегодня слышны, можно сделать неверный вывод, что у нас якобы нет предыдущего опыта в том, что касается организации профилактических мероприятий, — отметил Геннадий Онищенко. — Я этот принцип называю — «с чистого листа» — пришли люди, которым кажется, что только они знают, как все делать. А то, что страна имеет огромный опыт в этой области, для этих людей является даже, скорее, раздражающим фактором. Этот новый «принцип» начал применяться с 2012 года, и начало ему положило заурядное совещание, на котором шла речь о том, что в нашей стране по этим вопросам накоплен огромный опыт предшествующих поколений и эпидемиологической науки и практики. Тем не менее, это не берется во внимание, и оценивать такую реакцию сегодня было бы малоинтересно, если бы это касалось только личностных оценок нынешних руководителей нашего здравоохранения, а не ставило под угрозу объем и качество проводимых в нашей стране профилактических мероприятий. В данном случае речь конкретно идет о возможности распространения холеры».

По словам Геннадия Онищенко, это отнюдь не частный случай, поскольку подобное отношение к этой проблеме, в конечном итоге, может сыграть отрицательную роль в оценке и прогнозе возможных осложнений в случае завоза холеры на территорию нашей страны, где есть, в том числе, серьезные объективные предпосылки для распространения опасных кишечных инфекций.