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Онищенко предупредил об опасности холеры в связи с предстоящим хаджем на Курбан-байрам
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    Онищенко предупредил об опасности холеры в связи с предстоящим хаджем на Курбан-байрам

    12:29  3 Июля 2017
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    Онищенко предупредил об опасности холеры в связи с предстоящим хаджем на Курбан-байрам

    В связи со свирепствующей в Йемене эпидемией холеры доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко озабочен тем, что эта ситуация может оказаться потенциально опасной и для нашей страны. Через два месяца начнется хадж — массовое паломничество мусульман к святым местам — в Мекку и Медину — в котором принимают участие десятки тысяч россиян, живущих в мусульманских регионах Российской Федерации.

    Своими опасениями Геннадий Онищенко поделился с Федеральным агентством новостей.

    «Появились сообщения, что в Йемене еще больше осложнилась ситуация с эпидемией холеры, — отметил Геннадий Онищенко. — Число умерших уже достигло полутора тысяч человек, а количество больных на настоящий момент, только по официальным данным — 246 тысяч, а если учесть низкий уровень здравоохранения в этой стране, то это число можно смело умножать в несколько раз».

    Собеседник ФАН вновь предупредил, что относительно локальная йеменская вспышка может быть связана с восьмой пандемией холеры, или с первой пандемией, зафиксированной в этом тысячелетии.

    «Меня тревожит эта ситуация, поскольку Йемен имеет протяженную границу с Саудовской Аравией, а на сегодняшний день Саудовская Аравия входит в первую десятку стран с очень развитым туризмом», — отметил Геннадий Онищенко.

    Появились сообщения, что в Йемене еще больше осложнилась ситуация с эпидемией холеры

    По словам депутата Госдумы, речь идет не только о весьма развитом в этой стране светском туризме. Саудовская Аравия — эта страна, где расположены главные святыни мусульманского мира.

    «Совсем скоро, в самом начале сентября в эту страну начнется паломничество, или, как его называют, — хадж, — отметил Онищенко. — Это паломничество должен совершить каждый правоверный мусульманин в святые для ислама места — в Мекку и Медину — для того, чтобы приобрести к своему имени приставку «хаджи», то есть святой. И те примерно 30 лет, что я занимаюсь проблемой инфекционных заболеваний, я наблюдаю, что Саудовская Аравия всегда демонстрирует очень высокий уровень эпидемиологических требований к тем странам, откуда туда едут паломники».

    По словам доктора медицинских наук, тут и квотирование числа паломников от каждой страны, и высокие требования относительно прививок, в первую очередь прививок от менингита, который передается воздушно-капельным путем и является высоко контагиозным заболеванием, что особенно опасно при высокой скученности.

    «Вместе с тем хочу напомнить 1994 год, когда именно с паломничеством был связан массированный завоз в нашу страну холеры, который дал беспрецедентное для XX века количество заболевших в Дагестане, — отметил Геннадий Онищенко. — Эти заболевания тогда не были связаны с Саудовской Аравией, куда часть наших паломников отправлялась наиболее безопасным воздушным путем. Это было связано с тем, что большинство паломников из РФ отправились в хадж сухопутным транспортом — на автомобилях, автобусах и даже грузовиках. Многое паломники за время пути попадали в страны с неблагоприятными эпидемиологическими условиями, они контактировали с местным населением и т.д.»

    Распространение холеры уже приняло пандемический уровень

    По словам Геннадия Онищенко, нужно помнить, что в этом году нас ждет не только собственно хадж, который проходит в начале сентября. Есть еще и такое понятие, как малый хадж (ума), который длится на протяжении нескольких месяцев, что также увеличивает число людей, попадающих в страны, в которых есть риск заражения холерой.

    Геннадий Онищенко отметил, что август и особенно сентябрь для нашей страны и вообще для Северного полушария являются самым «благоприятным» периодом для распространения кишечных заболеваний, в том числе холеры. Так что здесь имеет место совпадение двух факторов — паломничество и неблагоприятные по распространению кишечных инфекций месяцы, отметил Онищенко.

    «Все эти обстоятельства должны настораживать наши соответствующие службы, — отметил депутат Госдумы. — Тем более, что после 1994 года мы структурировали службу направления паломников, утвердили специальные санитарные требования, и все священнослужители, которые направляют в хадж людей из наших мусульманских республик, относятся к этому очень ответственно. В каждой группе отправляются медицинские работники, которые сами являются паломниками, но еще и будучи специальным образом проинструктированы, наблюдают за своей группой».

    По словам собеседника ФАН, и в этом году, особенно таким республикам, как Дагестан, который традиционно направляет в Мекку и Медину очень большое количество паломников, нужно очень серьезно к этому подготовиться. Надо заранее вступить в контакт с медицинскими службами Саудовской Аравии и сопредельных стран, через которые большинство паломников поедет наземным, наиболее традиционным путем, принять другие необходимые меры, и т.д.

    Холера в классическом варианте передается именно водным и алиментарным путем

    «На фоне ситуации с холерой в Йемене, на мой взгляд, очень неубедительно звучат комментарии по этому поводу некоторых представителей наших госструктур, которые отвечают за эпидемиологическое благополучие в нашей стране, — отметил Геннадий Онищенко. — Опираясь на опыт прошлой пандемии холеры, мы еще в 90-е годы прошлого века очень жестко кодифицировали нашу страну по степени опасности передачи холеры в случае завоза этого заболевания на нашу территорию. Этой кодификацией определяется и объем, масштаб и качество всех профилактических мероприятий по выявлению вибриона холеры во внешней среде и среди населения, а также профилактических мероприятий как медикаментозного, так и социального характера, в том числе касающихся еды, воды, требований к организации общественного питания и торговли и т.д.»

    При этом, по мнению депутата Госдумы, не все, кто сегодня несет ответственность за эту сферу, достаточно серьезно и вдумчиво относятся к опыту своих предшественников.

    «Если судить по некоторым комментариям, которые сегодня слышны, можно сделать неверный вывод, что у нас якобы нет предыдущего опыта в том, что касается организации профилактических мероприятий, — отметил Геннадий Онищенко. — Я этот принцип называю — «с чистого листа» — пришли люди, которым кажется, что только они знают, как все делать. А то, что страна имеет огромный опыт в этой области, для этих людей является даже, скорее, раздражающим фактором. Этот новый «принцип» начал применяться с 2012 года, и начало ему положило заурядное совещание, на котором шла речь о том, что в нашей стране по этим вопросам накоплен огромный опыт предшествующих поколений и эпидемиологической науки и практики. Тем не менее, это не берется во внимание, и оценивать такую реакцию сегодня было бы малоинтересно, если бы это касалось только личностных оценок нынешних руководителей нашего здравоохранения, а не ставило под угрозу объем и качество проводимых в нашей стране профилактических мероприятий. В данном случае речь конкретно идет о возможности распространения холеры».

    Онищенко предупредил об опасности холеры в связи с предстоящим хаджем на Курбан-байрам

    По словам Геннадия Онищенко, это отнюдь не частный случай, поскольку подобное отношение к этой проблеме, в конечном итоге, может сыграть отрицательную роль в оценке и прогнозе возможных осложнений в случае завоза холеры на территорию нашей страны, где есть, в том числе, серьезные объективные предпосылки для распространения опасных кишечных инфекций.

    «Стоит напомнить, что недавно в Дагестане была серьезная вспышка инфекционных заболеваний, связанных с недоброкачественной питьевой водой, — напомнил Онищенко. — А холера в классическом варианте передается именно водным и алиментарным путем — через воду и пищу. Особенно это актуально для регионов, где значительное число людей живет на грани или за чертой бедности. Поэтому, анализируя ситуацию с Йеменом, где распространение холеры уже приняло пандемический уровень, нужно помнить и о других факторах, актуальных для нашей страны. Еще раз подчеркну, что мы движемся к периоду неблагополучия по желудочно-кишечным заболеваниям, что особенно актуально для нашего юга, а, учитывая, что принять участие в хадже готовятся десятки тысяч наших сограждан, которые проедут через сопредельные с Йеменом страной, я бы хотел еще раз призвать соответствующие службы к максимальной настороженности. В первую очередь это касается регионов, которые готовят паломников для поездки, но, конечно, это предупреждение в первую очередь относится к нашему министерству здравоохранения и к другим службам, имеющим к этому отношение», — резюмировал Геннадий Онищенко.

    Автор: Анна Кириллова
    #онищенко #минздрав #холера #хадж
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    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

    11:12  3 Июля 2017  /обновлено: 11:32  03 Июля 2017
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    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили Россию твердую пятерку

    Москва, 3 июля. Кубок конфедераций 2017 года завершился накануне. Победителем стала сборная Германии. Теперь, когда страсти понемногу стихают, и сами спортсмены, и болельщики делятся впечатлениями и теплыми воспоминаниями от турнира, а также отмечают высокий уровень организации. 

    Кубок проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Первый и финальный матчи были сыграны на новом стадионе «Санкт-Петербург». 

    По окончании Кубка была подведена статистика, которая показала, что Россия, впервые выступившая хозяйкой турнира, справилась с задачей на отлично: посещаемость матчей в общей сложности составила 628 304 человека, что стало третьим показателем за всю историю подобных турниров. Только на финальный матч в Петербурге пришли более 57 тыс. зрителей. 

    Спортсмены, спортивные чиновники и болельщики из разных стран отметили не только зрелищность игр, но и высокий уровень организации. 

    «Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ»,  — сказал по итогу чемпионата президент ФИФА Джанни Инфантино.

    А главный тренер занявшей третье место сборной Мексики Хуан Карлос Осорио, например, остался под большим впечатлением от Москвы. 

    «Организация потрясающая. Очень хорошие стадионы… Россия, я поздравляю вас с успешным проведением Кубка конфедераций! Все прошло отлично»,  — заявил тренер бронзовых призеров турнира.

    Болельщики делятся впечатлениями в соцсетях. 

     

    The best experience in our life! Final ????⚽ #confederationscup

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    Вне всяких сомнений, одни из самых ярких моментов Кубка подарили дети — девочка на инвалидной коляске Полина Хаерединова, которая за руку выводила на поле Криштиану Роналду, и мальчик, который пронес на поле маркер, чтобы все тот же Роналду расписался у него на футболке.  

    В том, что футбол действительно сближает, убедились в России фанаты из разных стран. Так, болельщиков из Чили российские «коллеги» нарядили в шапки-ушанки и научили самым главным словам на русском языке. 

    Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить самые яркие моменты вчерашнего дня.

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    Автор: Владимир Багров
    #кубок конфедераций
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