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Путин рассказал, чего ждет от молодежного форума «Таврида» в Крыму
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    Путин рассказал, чего ждет от молодежного форума «Таврида» в Крыму

    18:00  3 Июля 2017
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    Путин рассказал, чего ждет от молодежного форума «Таврида» в Крыму

    Москва, 3 июля. Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» помогает молодежи приобрести ценный жизненный опыт, а также реализовать перспективные инициативы. Об этом говорится в приветствии президента России участникам, гостям и организаторам форума. 

    Президент отметил, что форум стал востребованной площадкой для общения активной и талантливой молодежи, которая увлечена интересными и содержательными идеями и ориентирована на результат. 

    Путин похвалил обширную и разнообразную программу форума. 

    «Неизменно насыщенная программа позволяет ребятам поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки, образования и культуры, приобрести ценный жизненный опыт», — отметил президент. 

    Путин рассказал, чего ждет от молодежного форума «Таврида» в Крыму

    Президент выразил уверенность в том, что нынешний форум положит начало новым перспективным инициативам и «впишет свою яркую, незабываемую страницу в летопись такого замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является «Таврида». 

    Напомним, форум «Таврида» проводится в Крыму в третий раз. Форум собирает талантливую молодежь со всей страны. Молодые люди представляют разнообразные сферы деятельности, такие как дизайн, архитектура, изобразительное искусство, музыка, журналистика, музейное дело и т.д. 

    Путин рассказал, чего ждет от молодежного форума «Таврида» в Крыму

    Автор: Владимир Багров
    #путин #форум #таврида
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