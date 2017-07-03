Путин рассказал, чего ждет от молодежного форума «Таврида» в Крыму

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Москва, 3 июля. Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» помогает молодежи приобрести ценный жизненный опыт, а также реализовать перспективные инициативы. Об этом говорится в приветствии президента России участникам, гостям и организаторам форума.

Президент отметил, что форум стал востребованной площадкой для общения активной и талантливой молодежи, которая увлечена интересными и содержательными идеями и ориентирована на результат.

Путин похвалил обширную и разнообразную программу форума.

«Неизменно насыщенная программа позволяет ребятам поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки, образования и культуры, приобрести ценный жизненный опыт», — отметил президент.

Президент выразил уверенность в том, что нынешний форум положит начало новым перспективным инициативам и «впишет свою яркую, незабываемую страницу в летопись такого замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является «Таврида».

Напомним, форум «Таврида» проводится в Крыму в третий раз. Форум собирает талантливую молодежь со всей страны. Молодые люди представляют разнообразные сферы деятельности, такие как дизайн, архитектура, изобразительное искусство, музыка, журналистика, музейное дело и т.д.