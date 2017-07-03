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Сирия в ожидании провокаций: «Джебхат ан-Нусра» готовит химатаку в провинции Идлиб
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    Сирия в ожидании провокаций: «Джебхат ан-Нусра» готовит химатаку в провинции Идлиб

    14:05  3 Июля 2017
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    Пользуясь ситуацией: «Джебхат ан-Нусра» готовит химатаку в провинции Идлиб

    Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) готовит провокацию с применением химического оружия в провинции Идлиб. Как стало известно СМИ от военно-дипломатического источника накануне, провокация будет проходить в населенных пунктах Хан-Шейхун и Кефрайя. Сами же приготовления идут на складе в аль-Магаре. Кроме одного из главарей террористов, помогать с подготовкой приехали и несколько иностранных граждан, в том числе из США и Турции.

    Доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал вероятность такой ситуации вполне реальной:

    «Хорошо известно, что боевики располагают запасами химического оружия, о чем говорилось уже неоднократно. Американцы же заявили о том, что не будут разбираться и нанесут удары по факту применения химического оружия, возлагая ответственность на Башара Асада».

    Тем самым, США, преднамеренно или нет, подталкивает боевиков осуществить химатаку, подставив под удар официальный Дамаск.

    Пользуясь ситуацией: «Джебхат ан-Нусра» готовит химатаку в провинции Идлиб

    Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что тоже не исключает возможности грядущей провокации по одной простой причине: два раза уже получилось. Первая провокация имела место быть в 2013-м году —  в Гуте, вторая в этом году — в Хан-Шейхуне.

    «Для меня совершенно очевидно, что химатаки в Хан-Шейхуне не было. Но уровень информации, которая распространяется в западной прессе на сегодняшний день, сформировал определенное общественное мнение. И я не исключаю, что та же «Джебхат ан-Нусра» решила воспользоваться общественным мнением еще раз. Это уже ляжет на подготовленную почву».

    Напомним, ранее американцы объявили, что сирийские власти якобы готовят химическую атаку. Но впоследствии, когда химатаки не произошло, США объяснили отказ Дамаска от применения химоружия предупреждением Вашингтона.

    «Идет нагнетание ситуации. С одной стороны, идет представление Асада западной публике как жестокого диктатора, уничтожающего свой народ, а с другой, формирование имиджа администрации Трампа как «крутых ребят», которые предупредили Асада, и тот сразу отказался от своих планов. Заодно пустив между строк, что США все испугались, включая Российскую Федерацию, подразумевая, что Дамаск ничего не делает без ведома России».

    Пользуясь ситуацией: «Джебхат ан-Нусра» готовит химатаку в провинции Идлиб

    Но будет атака боевиков в Идлибе или нет — совершенно непонятно, поскольку у «Джебхат ан-Нусры» остается весьма впечатляющий арсенал боевых газов.

    «У «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и аффилированных с ними структур определенно что-то есть, и не обязательно «зарин». Это могут быть другие химотравляющие вещества. Купили в Турции кое-какие ингредиенты в хозяйственном магазине и все это замешали. Поэтому воспользоваться уже подготовленной почвой для соответствующей реакции, конечно, «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и аффилированные с ней структуры вполне себе могут».

    Эксперт отметил, что это негативный момент, потому что тем самым размывается акцент внимания, который сегодня должен быть направлен на решение других главных вопросов: завершение операции против ИГИЛ* (запрещена в РФ) и формулирование того, что будет после.

    «Размывается внимание, под шумок можно много чего сделать, поэтому вполне возможно, что такие приготовления идут, но я еще раз повторяю, что не могу ничего утверждать, потому что информации недостаточно на сегодняшний день».

    Сирия в ожидании провокаций: «Джебхат ан-Нусра» готовит химатаку в провинции Идлиб

    Наш собеседник также не отрицает, что террористам в Идлибе помогают граждане из Турции и США.

    «Это специалисты, инженеры, которые работают за деньги, им все равно, куда ехать. Такие случаи уже были. Например, пару лет назад накрыли французов, которые занимались чуть ли не на территории ИГИЛ производством химического оружия. То, что специалист приехал из США или Турции еще не значит, что Вашингтон или Анкара на государственном уровне что-то притащили в Идлиб. Это просто люди, у которых есть паспорта. Наемники не только же воюют с автоматами, но еще и в лабораториях работают, в школах преподают».       

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #дамаск #башар асад #идлиб #джебхат-ан-нусра #джебхат ан-нусра #химоружие #провокация #химатака #хан-шейхун #зарин
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
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