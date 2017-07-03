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Пронесшийся по Волге водяной смерч попал на видео
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    Пронесшийся по Волге водяной смерч попал на видео

    12:34  3 Июля 2017
    38

    Пронесшийся по Волге водяной смерч попал на видео

    Казань, 3 июля. Отдыхающие на берегу Волги местные жители и туристы сумели заснять на видео поразительное явление: мощный водяной смерч, образовавшийся на поверхности воды и погнавший огромные массы воды в сторону берега. 

    Как сообщает «360° Подмосковье», фантастическое погодное явление было заснято в минувшее воскресенье в Верхнеуслонском районе Татарстана. На видео можно заметить, что в непосредственной близости от водяного смерча находятся береговые строения и даже прогулочный теплоход, который вроде бы и не пытается уйти подальше от смерча.

    Напомним, в июне практически по всей территории России наблюдались разного рода экстремальные погодные явления. В то время как Сибирь из-за жары оказалась охваченной сильнейшими лесными пожарами, на европейскую часть России, и в особенности на центральные регионы, обрушивались одна за другой экстремальные грозы с ливнями.

     

    Автор: Валентин Меликов
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    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку

    11:12  3 Июля 2017  /обновлено: 11:32  03 Июля 2017
    1481

    Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили Россию твердую пятерку

    Москва, 3 июля. Кубок конфедераций 2017 года завершился накануне. Победителем стала сборная Германии. Теперь, когда страсти понемногу стихают, и сами спортсмены, и болельщики делятся впечатлениями и теплыми воспоминаниями от турнира, а также отмечают высокий уровень организации. 

    Кубок проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Первый и финальный матчи были сыграны на новом стадионе «Санкт-Петербург». 

    По окончании Кубка была подведена статистика, которая показала, что Россия, впервые выступившая хозяйкой турнира, справилась с задачей на отлично: посещаемость матчей в общей сложности составила 628 304 человека, что стало третьим показателем за всю историю подобных турниров. Только на финальный матч в Петербурге пришли более 57 тыс. зрителей. 

    Спортсмены, спортивные чиновники и болельщики из разных стран отметили не только зрелищность игр, но и высокий уровень организации. 

    «Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ»,  — сказал по итогу чемпионата президент ФИФА Джанни Инфантино.

    А главный тренер занявшей третье место сборной Мексики Хуан Карлос Осорио, например, остался под большим впечатлением от Москвы. 

    «Организация потрясающая. Очень хорошие стадионы… Россия, я поздравляю вас с успешным проведением Кубка конфедераций! Все прошло отлично»,  — заявил тренер бронзовых призеров турнира.

    Болельщики делятся впечатлениями в соцсетях. 

     

    The best experience in our life! Final ????⚽ #confederationscup

    A post shared by саша федотова (@alexandrafedot) on

    Вне всяких сомнений, одни из самых ярких моментов Кубка подарили дети — девочка на инвалидной коляске Полина Хаерединова, которая за руку выводила на поле Криштиану Роналду, и мальчик, который пронес на поле маркер, чтобы все тот же Роналду расписался у него на футболке.  

    В том, что футбол действительно сближает, убедились в России фанаты из разных стран. Так, болельщиков из Чили российские «коллеги» нарядили в шапки-ушанки и научили самым главным словам на русском языке. 

    Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить самые яркие моменты вчерашнего дня.

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    Автор: Владимир Багров
    #кубок конфедераций
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