Прикованная к кровати пенсионерка без вести пропала из своей квартиры в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 июля. Пожилая женщина, которая не передвигается самостоятельно, без вести пропала из своей квартиры в Петербурге.

Как стало известно ФАН, 30 июня в 18.30 жительница Петербурга обратилась в полицию и сообщила о том, что в квартире отсутствует ее мать Галина Г. 1932 года рождения, которая не передвигается без ходунков.

Отмечается, что дверь в квартире была закрыта, в помещении никого не было. Заявитель предположила, что пенсионерку забрала к себе двоюродная сестра Елена З., правда, последняя это отрицает.

В настоящее время пожилую женщину ищут, выясняются все обстоятельства случившегося.