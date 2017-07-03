Движение поездов на МЦК восстановлено после сбоя

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Москва, 3 июля. Кубок конфедераций 2017 года завершился накануне. Победителем стала сборная Германии. Теперь, когда страсти понемногу стихают, и сами спортсмены, и болельщики делятся впечатлениями и теплыми воспоминаниями от турнира, а также отмечают высокий уровень организации.

Кубок проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве. Первый и финальный матчи были сыграны на новом стадионе «Санкт-Петербург».

По окончании Кубка была подведена статистика, которая показала, что Россия, впервые выступившая хозяйкой турнира, справилась с задачей на отлично: посещаемость матчей в общей сложности составила 628 304 человека, что стало третьим показателем за всю историю подобных турниров. Только на финальный матч в Петербурге пришли более 57 тыс. зрителей.

Спортсмены, спортивные чиновники и болельщики из разных стран отметили не только зрелищность игр, но и высокий уровень организации.

«Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ», — сказал по итогу чемпионата президент ФИФА Джанни Инфантино.

А главный тренер занявшей третье место сборной Мексики Хуан Карлос Осорио, например, остался под большим впечатлением от Москвы.

«Организация потрясающая. Очень хорошие стадионы… Россия, я поздравляю вас с успешным проведением Кубка конфедераций! Все прошло отлично», — заявил тренер бронзовых призеров турнира.

Болельщики делятся впечатлениями в соцсетях.

The best experience in our life! Final ????⚽ #confederationscup A post shared by саша федотова (@alexandrafedot) on Jul 2, 2017 at 11:26pm PDT

Вне всяких сомнений, одни из самых ярких моментов Кубка подарили дети — девочка на инвалидной коляске Полина Хаерединова, которая за руку выводила на поле Криштиану Роналду, и мальчик, который пронес на поле маркер, чтобы все тот же Роналду расписался у него на футболке.

В том, что футбол действительно сближает, убедились в России фанаты из разных стран. Так, болельщиков из Чили российские «коллеги» нарядили в шапки-ушанки и научили самым главным словам на русском языке.

Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить самые яркие моменты вчерашнего дня.

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