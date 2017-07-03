Названы российские регионы — лидеры по задолженности за ЖКХ

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Москва, 3 июля. Москва, ХМАО, а также Камчатский край возглавили список должников в сфере жилищно-коммунальных услуг в мае этого года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, с начала года по май включительно лидером по средней сумме задолженности в жилищно-коммунальной сфере стала российская столица.

Отмечается, что в Москве на одно дело в среднем приходится около 62,6 тыс. рублей. Далее за столицей идет ХМАО — 53,3 тыс. рублей и немного ему уступает Камчатский край — 52,4 тыс. рублей, передает RT.

Известно, что самая маленькая сумма задолженности зафиксирована в Омской области — 8,9 тыс. рублей.

Напомним, в минувшем году общероссийская сумма задолженностей по коммунальным платежам составила чуть более 90 млрд рублей.