SpaceX: Космический грузовик Dragon летит на Землю

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Вашингтон, 3 июля. Американская компания SpaceX сообщила о возвращении на Землю космического грузового корабля Dragon. Как уточняется в сообщении в Twitter SpaceX, грузовик успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 09.41 мск и возвращается на Землю, в атмосфере нашей планеты он окажется примерно через пять часов.

6 июня Dragon доставил на МКС 2,7 тонны груза. Операцию по отстыковке корабля от манипулятора Canadarm2 руководил американский астронавт Джек Фишер.

Сейчас на борту МКС работают российский космонавт Федор Юрчихин, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон.

