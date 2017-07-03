ВМФ России делает ставку на «мускулистые» корабли — Рогозин
Москва, 3 июля. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что российский Военно-морской флот делает основной акцент на «мускулистые» корабли. Они отличаются меньшим водоизмещением и способны нести большое количество вооружений.
«Конечно, главный акцент, который мы делаем сегодня по Военно-морскому флоту, — это «мускулистые» корабли, обладающие возможностью носить огромное количество вооружений», — заявил он РИА Новости.
Рогозин добавил, что российский условный корвет меньшего водоизмещения не должен уступать по мощности условному крейсеру, состоящему на вооружении у западных ВМС.
Добавим, ранее заместитель главкома по вооружению Виктор Бурс сообщил журналистам, что для Военно-морского флота России будет построен еще один авианосец. Макет корабля уже создан.