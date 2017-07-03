Сирия: Рогозин рассказал о неуловимых для боевиков российских беспилотниках

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Москва, 3 июля. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что боевики в Сирийской Арабской Республике не видят российские дроны и не способны их уничтожить.

Он напомнил про точность и стабильность видео с цифровых камер, которые передают российские военнослужащие из воздуха в Сирии. По словам Рогозина, это свидетельствует о том, что сами беспилотники и система управления такие, что даже при всем наличии модернизированного вооружения, которое есть у боевиков, заметить дроны нет возможности.