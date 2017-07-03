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Коалиция грубо нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин
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Сирия: Рогозин рассказал о неуловимых для боевиков российских беспилотниках
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    Сирия: Рогозин рассказал о неуловимых для боевиков российских беспилотниках

    10:56  3 Июля 2017
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    Сирия: Рогозин рассказал о неуловимых для боевиков российских беспилотниках

    Москва, 3 июля. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что боевики в Сирийской Арабской Республике не видят российские дроны и не способны их уничтожить. 

    Он напомнил про точность и стабильность видео с цифровых камер, которые передают российские военнослужащие из воздуха в Сирии. По словам Рогозина, это свидетельствует о том, что сами беспилотники и система управления такие, что даже при всем наличии модернизированного вооружения, которое есть у боевиков, заметить дроны нет возможности.

    «Боевики не видят наши беспилотники и не обладают возможностью их уничтожения», — передает слова вице-премьера РИА Новости

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #рогозин #беспилотники #дроны
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    25835

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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