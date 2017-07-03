Матвиенко прокомментировала отказ России от взносов в бюджет Совета Европы
Новосибирск, 3 июля. Решение о приостановке выплаты Россией взносов в бюджет Совета Европы за 2017 год, принятое МИД РФ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила как «абсолютно верное». Матвиенко прокомментировала это решение в кулуарах первого Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске.
«Мне кажется, что министерство иностранных дел приняло абсолютно верное решение. Это такой сигнал Совету Европы и не только ПАСЕ, что ситуация продолжает деградировать», — объявила Валентина Матвиенко, подчеркнув, что руководству СЕ прекрасно понятно, что в настоящее время в ПАСЕ сложилась ненормальная ситуация.
Матвиенко напомнила, что в настоящее время в ПАСЕ возникло «русофобское лобби», которое пытается поставить под контроль всю Парламентскую ассамблею Совета Европы, и даже освободить от должности председателя Педро Аграмунта, который настаивал на том, что без России нормальная работа ПАСЕ невозможно и призывал РФ как можно скорее вернуться к работе в ПАСЕ.
«Никто в ПАСЕ не имеет право ограничивать полномочия какой-либо из национальных делегаций», — подчеркнула Матвиенко.